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世卫组织指坦桑尼亚政府通报埃博拉疑似病例不力

2019年09月24日09:14  来源：新华网
 

　　世界卫生组织21日指认坦桑尼亚政府通报埃博拉疑似病例不力。

　　世卫组织10日得知一名34岁女性患者8日在达累斯萨拉姆市死亡，经由非官方渠道11日获知这名患者的埃博拉病毒检测结果呈阳性。

　　世卫组织在一份声明中说：“据非官方来源消息，与这名患者接触过的多人已经在坦桑尼亚各地隔离。”

　　但是，坦桑尼亚政府18日向世卫组织通报，除一名女患者8日死于不明疾病，这一东非国家没有确诊或疑似埃博拉病例。就那名女性死者，坦桑尼亚政府没有提供更多信息。

　　世卫组织说，尽管多次寻求信息，“坦桑尼亚政府没有就临床数据、调查所获结果、可能（与死者）接触者和潜在实验室测试告知世界卫生组织”，“从坦桑当局正式获得的信息有限，构成一项挑战”。

　　这一联合国专项机构说，据它了解，坦桑尼亚另外有两个疑似埃博拉病例，其中一例检测结果呈阳性，另一例情况不明。

　　路透社报道，旅游业是坦桑尼亚的支柱产业之一。埃博拉疫情一旦证实，可能打击坦桑尼亚旅游业。（刘江）【新华社微特稿】

　　

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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