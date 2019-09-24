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伊朗欲“统领”地区安全 主张组建“希望联盟”

2019年09月24日09:12  来源：新华网
 

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼针对美国在海湾加强军事部署，说伊朗应当“统领”地区安全，警告外国军队不要介入。

　　他说，伊朗将向联合国大会提交和平方案，主张与海湾国家结成“希望联盟”。

　　【欲“统领”】

　　鲁哈尼20日在首都德黑兰纪念伊朗与伊拉克二十世纪80年代“两伊战争”的阅兵式中说，域外国家在海湾的军事存在可能威胁全球“能源安全”。

　　美国政府指认伊朗方面关联沙特石油设施本月14日遇袭，遭到伊方否认。也门胡塞武装承认发动袭击，美英两国持异议。伊方声明，任何来自美国或沙特的军事报复都将导致“全面战争”。

　　鲁哈尼说，在监护海湾地区以及通行海湾的要冲、霍尔木兹海峡安全方面，伊朗向海湾国家伸出“友谊和兄弟之手”。

　　美方以“航行安全”为名，提议在海湾建立“护航联盟”。不过，美方提议仅获得英国、澳大利亚和巴林呼应。沙特石油设施遇袭以后，沙特和阿联酋上周同意加入。

　　鲁哈尼说，伊方拟向联合国大会提议的和平方案旨在团结海湾国家，组建“希望联盟”；以不需要域外国家介入为前提，确保航行安全。

　　鲁哈尼定于25日出席在美国纽约举行的第74届联合国大会并发表演讲。

　　【再“阅兵”】

　　伊朗多地22日举行纪念两伊战争39周年活动，德黑兰举行阅兵仪式，展出部分伊朗主要军事装备。

　　伊方展示“霍尔达德-3”防空导弹系统。这一系统今年6月在霍尔木兹海峡附近上空击落一架美军RQ-4型“全球鹰”式高空无人侦察机。另外，伊方展出一种射程可达2000公里的中程导弹。

　　美联社报道，在靠近霍尔木兹海峡的阿巴斯港，当地举行类似阅兵仪式，展示数十艘快速攻击艇。伊朗国家电视台播放画面，显示伊朗海军士兵在一艘航行中的舰船一侧演练绳降……

　　伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米21日警告，即使遭遇有限军事打击，伊朗不会善罢甘休，会“摧毁所有侵略者”。

　　伊朗海军司令侯赛因·汉扎迪22日告诉伊朗迈赫尔通讯社，伊朗已经准备好保卫海疆，将对所有侵略行径还以“摧毁一击”。

　　他说：“面对敌人的任何误判和侵略，（海军）将与其他军种一道，尽可能在最短时间内给予最具摧毁性的回击。”（田野）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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