联合国特使称与叙政府就宪法委员会进行的讨论“非常成功”

新华社大马士革9月23日电（记者郑一晗 汪健）联合国秘书长叙利亚问题特使吉尔·彼得森23日在叙首都大马士革表示，他与叙利亚政府围绕叙宪法委员会组建进行的讨论“非常成功”。

彼得森当天在与叙副总理兼外长穆阿利姆会谈后对媒体说，双方结束了新一轮“非常成功的讨论”，并设法解决了一些与宪法委员会组建相关的“遗留问题”。

彼得森说，他当天还与叙利亚反对派“叙利亚谈判委员会”领导人纳赛尔·哈里里进行了“积极的讨论”。

彼得森22日抵达大马士革对叙利亚展开访问。根据工作安排，彼得森随后将向联合国秘书长古特雷斯报告其与叙政府和叙反对派的讨论结果，并于9月30日赴纽约出席联合国相关会议。

另据叙利亚通讯社报道，叙外长穆阿利姆在与彼得森的会谈中表示，叙政府将坚持政治进程，并继续与联合国特使合作，以期达成一个“由叙利亚主导”的政治解决方案。

联合国秘书长古特雷斯9月18日曾说，叙利亚有关各方已就宪法委员会的构成达成一致，秘书长特使正在与各方一道做着“最后工作”。

2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙利亚宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。美国、英国、沙特阿拉伯等国外长同年9月发表联合声明，要求联合国秘书长叙利亚问题特使办公室尽快召集成立一个“可信、全面的”叙利亚宪法委员会，为叙利亚起草新宪法，为叙在联合国监督下举行自由、公正的选举奠定基础。

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