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法国要在联大给美伊局势降温 开创多方参与之路

2019年09月24日08:59  来源：新华网
 

　　法国外交部长让-伊夫·勒德里昂22日说，法国本周出席第74届联合国大会的主要目标是促使美国与伊朗缓和紧张关系。

　　勒德里昂当天告诉媒体记者，“最要紧的是，我们能否重新开创一条让多方参与的缓和之路”，为美伊紧张局势降温。相比之下，美国总统唐纳德·特朗普与伊朗总统哈桑·鲁哈尼是否在联大期间会晤“并非头号目标”。

　　美联社报道，外界先前推测法国总统埃马纽埃尔·马克龙打算在联大期间促成特朗普与鲁哈尼会面。

　　在勒德里昂看来，通往美伊对话的路径依然存在，只是举行磋商的有利条件减少，谈判余地同样缩小。

　　美国去年5月退出伊朗核问题全面协议并恢复和追加对伊朗制裁，同时向海湾增派兵力。作为回应，伊朗分三个阶段突破伊核协议限制。

　　连日来，伊朗和沙特阿拉伯的关系因后者石油设施遭遇袭击而进一步恶化。沙特国家石油公司两处设施本月14日遇袭，也门胡塞武装事后宣称发动袭击。

　　美国指称伊朗是袭击事件的黑手，18日宣布对伊朗追加多项制裁。伊朗否认关联袭击，警告如果伊朗因沙特石油设施遇袭而遭到攻击，必定还击。

　　勒德里昂说，希望伊朗重新全面履行伊核协议，削弱这项协议只会增加冲突风险。马克龙定于23日与英国首相鲍里斯·约翰逊和德国总理安格拉·默克尔会面，以磋商伊核协议等事宜。

　　勒德里昂认为，沙特石油设施遇袭是转折点，当前形势严峻，必须查明真相，作出“坚定的政治回应”。只是，他没有披露政治回应的具体内容。

　　法国新近提议，年底前向伊朗提供150亿美元授信额度，以换取伊朗恢复履行核协议全部条款。不过，贷款发放的前提将是得到美国政府认可。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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