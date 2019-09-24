容克后悔“放手”英国“脱欧” 当年不干预铸大错

欧洲联盟委员会主席让—克洛德·容克在西班牙《国家报》22日刊发的采访中说，后悔当年“放手”让英国民众作出英国脱离欧盟的决定。

不过，他相信在英国“脱欧”期限到来以前，双方还有时间达成协议。

容克再次提到16日与英国首相鲍里斯·约翰逊在卢森堡会面，认定会面有“建设性和部分积极效果”。他说，“我不认同一些人的看法，即认为约翰逊在与我们以及他自己玩游戏”，英国仍然“有机会”与欧盟达成协议。

容克定于10月31日卸任欧盟委员会主席，与英国“脱欧”期限巧合地在同一天。他在采访中着重谈到，欧盟委员会当年应该扮演更积极角色，在英国的公民投票中回击那些“谎言和假新闻”。

他继而说到，英国从欧盟脱离“是欧洲的悲剧时刻”，英国2016年公民投票结果不让他意外，因为英国民众数十年间接收到信息：政治联盟是“联邦主义者们要干的傻事”，共同市场已经足够。

他回忆，英国国内当时“脱欧”造势此起彼伏，而时任首相戴维·卡梅伦要求欧盟委员会“置身事外”。他说，这一要求下，“我们的委员会决定不干预，犯下大错”。（田野）【新华社微特稿】

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