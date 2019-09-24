古特雷斯呼吁各国采取具体行动应对气候变化

新华社联合国9月23日电（记者徐晓蕾）联合国气候行动峰会23日在纽约联合国总部开幕。联合国秘书长古特雷斯在会上呼吁与会国采取具体行动应对气候变化。

古特雷斯在开幕式致辞中强调，近年来气候变化引发的灾难日益增多，此次峰会不是一场“气候演讲峰会”，而是旨在推动具体行动。他说，依靠现有科技实行“技术替代”，能够减少70%的全球碳排放量。各国应停止补贴化石燃料工业和建造煤电厂，同时加大对应对气候变化努力的财政支持，包括向绿色气候基金注资、发达国家履行对发展中国家的资助承诺等。

古特雷斯说，在应对气候变化上，适应气候变化与减缓气候变化同等重要，适应力建设对一些国家和社区增强气候变化抵御力十分关键。

此次峰会的九大行动领域包括气候资金、能源转型、工业转型、基于自然的解决方案、青年和动员、社会转型等。根据峰会议程，国家元首，政府首脑和官员，国际金融机构、企业和民间代表等近100人将在会上发言。

2015年联合国气候变化大会达成的《巴黎协定》提出，将全球平均气温控制在比工业化前的水平高2摄氏度之内，并为升温1.5摄氏度之内而努力。联合国政府间气候变化专门委员会去年10月发布的报告强调了将升温控制在1.5摄氏度内的必要性。为实现这一目标，古特雷斯曾多次呼吁在2050年前实现二氧化碳“零净排放”，并发起召开此次峰会敦促各国政府拿出具体方案。

(责编：崔越、刘洁妍)