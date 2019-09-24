新华社曼谷9月24日电 通讯：“中泰一家亲”的践行者——记中国“友谊勋章”获得者、泰国长公主诗琳通

新华社记者杨舟 明大军

“中泰一家亲”在泰国深入人心。上千年的友好交往历史，数百年的华人移民融合，新时期的共建“一带一路”，中泰友好离不开一代又一代友好人士的贡献，泰国长公主玛哈扎克里·诗琳通就是他们中的楷模。

新中国成立70年来，许多外国友人满腔热忱支持中国现代化建设，为促进中外交流合作、维护世界和平作出杰出贡献。9月17日，中国决定授予其中的代表、6位外国政要和国际友好人士“友谊勋章”，诗琳通长公主位列其中。

得知自己获授“友谊勋章”，诗琳通长公主对中国驻泰使馆表示，她感到非常高兴和荣幸，感谢中方给予如此高的荣誉。

“中泰手足情，绵延千秋好。”多年来，诗琳通一直在尽力诠释着自己的这一诗句，在文化、教育等各个领域推动泰中友好合作。

1955年4月，诗琳通生于曼谷，是泰国先王普密蓬和诗丽吉王太后的第二个女儿。

“我从小就知道中国这个国家了，虽然那个时候中华人民共和国和泰国还没有建交，但我已经可以从新中国的电台听到新中国的声音了。”诗琳通接受新华社书面采访时说。

1975年，中泰正式建交。1980年，诗琳通在母亲的指引下开始学习中文。“母亲曾经对我说，中国人读书求知，懂中文能懂得更多知识，事实也正如母亲所说的那样。”

1981年5月，诗琳通首次来到中国，在北京、西安、成都、昆明等地游览，回国后写成了一部游记《踏访龙的国土》。9年后，诗琳通第二次访华，沿丝绸之路，从西安、兰州、敦煌，一直到喀什，这次旅程她用第二本游记《平沙万里行》记录下来。1997年，诗琳通参加了香港政权交接仪式，并用《回归大中华》一书以图文并茂的方式向泰国读者介绍了这个重要时刻。迄今，诗琳通已48次访华，几乎遍访中国的所有省、市、自治区。

诗琳通还为中国“希望工程”和汶川地震灾区、玉树地震灾区慷慨解囊。

诗琳通一直坚持学习中文，将很多中国文学作品翻译为泰文，她翻译了多首唐诗宋词，集结成《琢玉诗词》等译诗集，创作出了“中泰手足情，绵延千秋好”的诗句。

因诗琳通对中泰交流作出的突出贡献，中国教育部于2000年授予她“中国语言文化友谊奖”奖章。

近年来，诗琳通对中国的关注从语言、历史、文化拓展到了科技和教育领域。在诗琳通的倡导下，她的母校朱拉隆功大学和北京大学合作设立了朱拉隆功大学孔子学院。

2013年4月，诗琳通访问中国天津，表达了泰方与天津在职业教育等方面加强交流、深化合作的意愿。随后，经过中泰双方共同努力，泰国大城技术学院2016年建立了全球第一家“鲁班工坊”，为当地大中专学生提供中式职业教育课堂。天津市政府还为优秀学生提供奖学金赴天津职业技术院校留学。

“中国的教育机构给泰国学生提供学历教育和短期培训奖学金，泰国的大学、研究机构也可以和中方共同参与研究项目，我认为这对泰国很重要。”她在书面回复中说。

“中国人勤劳自强，这是中华传统文化所赋予的。我想未来中国一定会更加先进，在科研等领域不断突破，实现可持续发展和长治久安。”诗琳通说。

她还表示，共建“一带一路”会让中国和世界上其他国家互相加深了解。国之交在于民相亲，合作共赢能让我们的世界越来越好。

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