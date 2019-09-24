中俄树立新型大国关系典范（国际论道）

为庆祝新中国成立70周年和中俄建交70周年，“中国文化节”庆祝活动9月14日在俄罗斯首都莫斯科的国民经济成就展览馆开幕，主题是“中国：伟大遗产和新时代”。图为舞者在“中国文化节”庆祝活动上表演。

叶甫盖尼·西尼岑摄（新华社发）

应俄罗斯联邦政府总理德·阿·梅德韦杰夫邀请，中华人民共和国国务院总理李克强于9月16日至18日对俄罗斯联邦进行正式访问。访问期间，李克强总理会见了俄罗斯联邦总统弗·弗·普京，并同梅德韦杰夫总理在圣彼得堡市举行中俄总理第二十四次定期会晤。李克强总理此次访俄正值中俄建交70周年和两国关系开启新时代之际，引发国际舆论广泛关注。

“双边关系进一步巩固”

“俄罗斯已准备好在所有领域同中国深化合作。”9月17日，俄罗斯塔斯社以此为题，对中俄两国总理当天共同出席的记者会进行了报道。报道援引俄罗斯总理梅德韦杰夫的话表示，当前俄中全面战略协作伙伴关系进入新时代，双方保持紧密对话沟通，各领域务实合作取得新成果。

拉美社报道也指出，自习近平2013年担任中国国家主席以来，中俄发展全面战略协作伙伴关系，双边互信不断增强，两国政府每年平均举行50场高层会晤，双边关系得到进一步巩固。

“前所未有的高水平。”在今年6月举行的中俄两国元首会谈中，俄罗斯总统普京曾这样形容两国关系现状。这一点，在9月17日发布的《中俄总理第二十四次定期会晤联合公报》（下称联合公报）中也有所体现。

事实上，中俄关系正处于历史上最好时期已经成为双方共识。俄罗斯外长拉夫罗夫最近接受俄罗斯《消息报》采访时表示，“俄中关系步入了史无前例的战略水平”。他在接受俄《劳动报》采访时进一步表示，俄中两国合作结构坚实，第三方势力根本没有地方可以“打进楔子”。中国国务委员兼外交部长王毅今年5月曾应邀对俄罗斯进行了正式访问。他也强调，中俄关系已经为国际社会树立了范例。

“实实在在的意义重大”

9月17日，中俄两国总理签署了联合公报，并见证了近20项双边合作文件的签署。在中俄两国总理第二十四次定期会晤结束后不到两小时，俄罗斯塔斯社迅速发布了一系列消息，对此次中俄两国务实合作产生的系列务实成果表达了高度关注。报道称，梅德韦杰夫总理用“实实在在的意义重大”形容两国总理会晤后见证签署的将近20份合作性文件。

正如《俄罗斯报》报道指出的，尽管全球经济出现了种种问题，但中俄两国的合作仍在顺利开展。目前，中国已成为俄罗斯第一大贸易伙伴和重要外资来源国。2018年，中俄双边贸易额首次突破1000亿美元，创历史新高。不久前，两国元首确定了到2024年中俄双边贸易额达到2000亿美元的目标。

中俄两国正在各个领域展开合作。路透社关注到俄罗斯国家银行VEB刚刚与中国发展银行签署了共同为远东地区天然气项目提供金融支持的合作文件。日本《富士产经商报》注意到中国正积极推进与俄罗斯的农业合作。报道称，中国从俄罗斯进口的小麦和大豆的数量在持续增长。而且，从今年2月起，中国已经允许进口产自俄罗斯的饲料用谷物粗粉。美国外交学者网站则注意到，2019年中俄多次共同参与各种军事活动。俄罗斯9月举行代号为“中部—2019”的军事演习，中国也受邀参演。另据埃菲社报道，俄罗斯政府9月17日表示，俄罗斯和中国将建立联合月球与深孔探测数据中心，并就月球极区探测任务进行合作。

“相信目标将会实现”

塔斯社报道引用李克强的话：“我们刚刚目睹了两国在石油和天然气加工、销售领域签署了一系列协议，希望未来能在电子商务、科技发展领域开展双边合作。我相信我们的目标将会实现。”

信心是中俄双方都具备的。“作为统筹推动两国全方位务实合作和人文交往的首要机制，此次中俄总理定期会晤将为新时代中俄务实合作开辟更广阔的空间。”俄罗斯卫星通讯社满怀期待地说。拉夫罗夫在接受俄《劳动报》采访时称，俄中两国外交部早已形成了富有建设性、相互信任的同志式关系，能够高质高效地完成两国元首交办的各项工作。

据俄新社报道，俄罗斯政府副总理普里霍季科在接受媒体采访时表示，俄中两国的务实合作受到各方关注，这些领域具有巨大的互利合作潜力。他还认为，2020年和2021年双方互办俄中科技创新年将是非常重要的项目，无疑有助于扩大两国在高科技和创新领域的合作，促进俄中科技合作水平的提升。

正如中国外交部发言人华春莹所说的，中俄两国关系始终保持高水平运行，不断迈上新台阶，成为当今世界绝无仅有的对话而不对抗、结伴而不结盟、不针对第三国的新型大国关系典范，也成为世界上互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。

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