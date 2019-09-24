泰国举办第二届 “一带一路” 泰北高校大学生中文创新创业大赛

人民网曼谷9月23日电（记者 孙广勇）9月23日，由清迈大学孔子学院主办、清迈大学艺术传媒与技术学院协办的第二届“一带一路”泰北高校大学生中文创新创业决赛在清迈孔院301礼堂成功举办。

本届双创大赛决赛受到清迈各大学、众多在泰知名商家及清迈华人的高度关注，决赛更邀请到了中国驻清迈总领事馆仁义生总领事、清迈大学副校长龙姆先生(Mr. Rome Chiranukrom)前来致闭幕辞并观赛。决赛开始前，由清迈孔院中方院长沈毅先生、清迈总领事馆任义生总领事、清迈大学副校长龙姆先生(Mr. Rome Chiranukrom)分别为此次决赛致欢迎辞、开幕辞。

沈毅院长表示，此次比赛得到了清迈大学艺术传媒与技术学院的大力支持，清迈孔院也在去年的首届比赛基础上有所升级，有所创新，经过了大量精心的准备和策划，才有今天盛况空前的决赛。

任义生总领事表示，高校大学生是宝贵的人才资源，是民族的希望，国家的未来，在“一带一路”大背景下，利用第三方合作模式，泰国的电子商务、基础设施、旅游经济正在不断地被时代的潮流推动向前。

龙姆副校长指出，随着“一带一路”建设的推进，经贸人才、语言人才将会成为经济发展的刚需，此次比赛也给在座来自各高校的人才提供了更多的实践机会、平台，让同学们在正式从事工作前有机会去验证所知所学。

本届比赛从8月5日开始报名，共收到由来自泰北5所知名高校、14支参赛队伍，近百人参加了此次大赛，产品涵盖饮料、蜂蜜、水果干、泰国草药、调味料等多个种类。较去年的首届比赛，本届比赛新增了线上视频投票环节，由报名的14支队伍提供了自己设计的海报及产品视频，清迈孔院将14个视频在中国的公共平台上线，5天时间内，共吸引数千人观看，并最终收集到有效票数四千余票。

通过视频投票结果，反映出中国人对泰国产品的实际需求，让参赛的学生更了解了中国的消费市场。最终，通过评委们对海报文案、设计、视频制作等方面的评价，结合视频投票的结果，选出了8支队伍进入决赛。

进入决赛的8支队伍，通过中文介绍产品图文宣传册、产品、视频、评委提问等环节，向评委们及观众展示了各自队伍的产品。经过激烈的角逐，最终由来自清迈皇家大学的SYZYGY队、清迈大学零零葽队、清迈大学三只小象队，分别荣获本届大赛的第一、二、三等奖，其中，第一、二等奖还增设了赴中国学习两周的奖项，获奖的同学们可以赴云南师范大学免费学习两周。

赛后，获奖学生们纷纷表示都为了提高汉语、让更多的中国人知道很多好用的泰国产品而来报名参加比赛，也有的学生觉得通过这个比赛可以了解到更多的信息，认识更多人、更多渠道，能够方便自己以后找工作而报名。通过比赛的过程，让他们看到了中国的极速发展，中国人的生活习惯，尤其是支付方式方面，在泰国，出门买东西仍然需要使用现金，而在中国，扫码支付已经普及并方便了大众的生活。

获得第一名的SYZYGY队的同学说，他们发现中国人很喜欢天然的产品，所以在展示产品中着重强调了产品天然无添加的特点。同学们都表示本届比赛收获满满，让自己不仅提高了汉语水平，也通过比赛认识了很多人，获得了很多经验，锻炼了自己的实践能力，让泰国人更知道通过哪些方式、渠道能将泰国产品销售给中国人，让更多的中国人了解到更多更好的泰国产品。来自清迈大学的三只小象队还提到，提高了自己商务方面的汉语，也学到了很多线上的销售方式，了解到更多的销售渠道。

清迈孔院在清迈总领馆、清迈大学的关心、支持下，不断提升汉语教学质量，打造品牌活动，拓展“汉语+”功能，开拓创新，主动融入和服务“一带一路”倡议，立足清迈，整合资源，致力本土发展，让更多的当地民众受益，将泰北高校学子们打造成汉语学习者、文化传播者、经济创业者三位一体的互联经济时代背景下的汉泰友好使者，为“中泰一家亲”谱写新的篇章。

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