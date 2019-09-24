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王毅出席《日内瓦公约》签署70周年纪念活动

2019年09月24日08:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月23日电（记者李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月23日，国务委员兼外长王毅在美国纽约联合国总部出席《日内瓦公约》签署70周年纪念活动。

王毅表示，今年是《日内瓦公约》签署70周年。196个国家加入《日内瓦公约》，传递着这样一种信念：和平安宁始终是人类追求的目标，即使面对最残酷的境遇，也要努力坚守尊重生命的人道底线。当今世界仍面临各种人道主义危机，我们需要传承人道的理念、博爱的思想、奉献的精神，为深陷困境的无辜百姓送去关爱和希望。

王毅表示，中国是首批加入《日内瓦公约》及其附加议定书的国家之一，始终积极承担国际人道主义责任，先后为100多个国家渡过人道主义危机提供帮助。我们主张，人道主义行动应秉承中立、公正、独立的原则，避免人道问题政治化和人道援助军事化。联合国应在国际人道救援方面进一步发挥好动员和协调作用。从根本上讲，有效预防冲突，和平解决争端，才是解决国际人道主义问题的出路所在，让我们为此而共同努力。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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