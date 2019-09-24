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王毅在联合国讲述中国故事

2019年09月24日08:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月23日电（记者李晓宏 杨俊 李凉）当地时间23日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席《日内瓦公约》签署70周年纪念活动。王毅在发言中讲述了3个人道主义的故事。

王毅说，人道是人类的基因，同时需要正义和勇气的支持。第二次世界大战期间，一个叫拉贝的德国人奔走呼号，设立了“南京安全区”，为20多万中国人拉起了一道“生命防线”。他被称为“中国的辛德勒”，还写下了2400多页的《拉贝日记》，翔实记录了历史的真相。正是这些正直勇敢的人，让人们在绝望中看到重生的希望。

王毅表示，相互关爱是人类存续的基石，跨越国界、种族和信仰。两年前，中国红十字会启动了“天使之旅人道救助计划”。这一计划已经让阿富汗120多位先心病患儿过上了正常生活。有一个患儿叫索菲娅，她的血型是非常罕见的“熊猫血＂。为了让她顺利手术，一对中国维吾尔族夫妇主动献血。这个小女孩现在被称为“中阿两国共同的孩子”。正是这种大爱无疆，让战乱中的孩子们有机会迎接国家恢复和平安宁的未来。

王毅说，奉献是人类崇高的情怀，也需要在实际行动中体现和升华。一名中国志愿者来到位于黎巴嫩小镇科菲凡的难民营，教授叙利亚儿童打击乐、绘画和书法。他自己讲：“纵使每一公里都有不计其数的悲伤，但孩子们有权得到快乐，有笑容就有希望。哪怕只能尽一点力，我也不会转身离开。”这是一位95后中国大学生，是数千万活跃在世界各个角落志愿者中的一员。正是这些普普通通的人，以他们无私无我的行动，安抚了创伤和悲痛，激发了对生活的信心和憧憬。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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