英美同意“闪签”贸易协定 打算明年七月前完成

英国《太阳报》22日独家披露，英国首相鲍里斯·约翰逊和美国总统唐纳德·特朗普同意以“闪电般速度”在明年7月以前签署英美双边贸易协定。

两人可能最早24日在美国纽约会晤期间公布这一“雄心勃勃的时间表”。

【各取所需】

一名英国政府高级别人士告诉《太阳报》，“双方目前都有政治意愿”赶在明年7月以前签署贸易协定。“这对英方意味着重大胜利，特朗普也急于向美国国内宣扬”达成协定的消息。

“大西洋两岸双方都意识到，协定届时必须完成，因为美国选举周期将在那以后不久开始。”

报道说，英美两国领导人定于24日在联合国大会期间会晤时商讨这份贸易协定。约翰逊起初对两国在短短9个月内达成协定持怀疑态度，但因面临明年11月美国总统选举的高风险而最终被说服。英国脱离欧洲联盟的现有期限是10月31日。

对美方而言，明年秋季政界人士注意力将被总统和国会选举竞选活动分散，如果特朗普没能连任，新当选的美国总统可能对达成交易不如他“热情”。对英方而言，能与美国签署贸易协定将大幅增加英国实现“脱欧”的可能性。

按照《太阳报》的说法，协定如果达成，将是美国迄今与其他国家签署的最大规模贸易协议。

【细节待定】

协定即便明年夏季签署，也需要等到“脱欧”过渡期明年12月结束以后才能生效。尽管贸易谈判需要等到英国“脱欧”后才能正式开始，两国代表先前已举行数月试探性磋商。

报道说，约翰逊和特朗普原定联大会晤期间为谈判协定设置“一份全面路线图”，但因细节没有完全确定而被迫延后。路线图可能在特朗普12月访英出席北大西洋公约组织峰会期间公布。

就贸易协定，美方最大优先方向是大幅降低英方对进口钢产品加征关税，同时减少或停止对技术巨头征收数字税。英国最大诉求则是让本国金融服务企业进入美国市场。

英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯定于本周在纽约会晤美国贸易代表罗伯特·莱特希泽。特拉斯一直要求英国在谈判时不就食品安全标准和国民保健制度事宜妥协。

特朗普以外，约翰逊在两天访美期间将与德国总理安格拉·默克尔、法国总统埃马纽埃尔·马克龙、爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡和欧洲理事会主席唐纳德·图斯克举行关键“脱欧”会商。

约翰逊23日飞往纽约途中提醒随行记者，“不要认为这就是决定时刻”，他不想过分渲染“脱欧”进程会在纽约取得突破的想法。

约翰逊说，尽管英欧就“脱欧”磋商取得相当大进展，但双方立场“明显仍有缺口”，谈判“仍有难点”。（海洋）（新华社专特稿）

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