王毅出席联合国气候行动峰会

人民网联合国9月23日电（记者李晓宏 杨俊 李凉）中国国家主席习近平特别代表、国务委员兼外交部长王毅23日在美国纽约联合国总部出席联合国气候行动峰会。联合国秘书长古特雷斯主持峰会。

王毅在发言中表示，气候变化是各国面临的共同挑战，合力应对气候变化，关系到人类未来的命运。我们要有必胜的信心、行动的恒心、合作的诚心。要恪守承诺，落实好《巴黎协定》及其实施细则，推动本次峰会和《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议取得积极成果。要把应对气候变化与促进经济社会发展有机结合，在加快发展的进程中实现绿色低碳转型。要坚持多边主义，尤其应恪守“共同但有区别的责任”等原则，帮助发展中国家提升应对能力。

王毅表示，作为国际社会负责任的一员，中国言必信、行必果，在应对气候变化的征程中不断迈出新步伐。中国践行新发展理念，决心走绿色、低碳、可持续发展之路。中国将认真履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，如期实现提交的自主贡献目标。中国将坚持共建绿色“一带一路”，为应对气候变化国际合作汇聚更多力量。

王毅表示，中国重视生态文明建设。作为“基于自然的解决方案”共同牵头国，中国会同相关国家和国际组织一道，提出150多个行动倡议，汇编了森林碳汇、生物多样性保护等30余个示范案例，为深入理解人与自然关系带来新视角，为全球应对气候变化行动提出新举措，为实现可持续发展目标提供新支持。相信只要各国勠力同心，就一定能建成一个清洁美丽、共同繁荣、命运与共的美好世界。

(责编：燕勐、刘洁妍)