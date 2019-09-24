国际社会呼吁避免冲突升级（环球热点）

9月19日，伊朗外交部长扎里夫在推特上发文，警告美国国务卿蓬佩奥宣称沙特油田设施被炸是伊朗“战争行为”的说法是在“鼓动战争”。此前，沙特石油设施遭无人机袭击，国际能源市场出现剧烈震荡，袭击者的身份引起争论。美国指认袭击有伊朗“影子”，而伊朗否认并谴责美国的说法，中东地区局势再度紧张。对此，国际社会呼吁各方保持克制，对任何扩大和激化冲突的做法表示反对。

油田遇袭伤了谁

9月14日，沙特阿美石油公司布盖格炼油厂和胡赖斯地区一处油田遇袭，沙特原油日产量大约一半受到影响，引起国际能源市场的连锁效应。

沙特能源大臣萨勒曼15日表示，该事件致沙特原油供应每日减少570万桶，约占沙特石油日产量50%。国际油价受此影响上涨。

美国《华尔街日报》报道称，沙特要完全恢复遇袭以前的水平可能需要数周时间。国际能源署数据显示，事件造成的全球石油供应绝对数量中断，是1979年伊朗伊斯兰革命推翻巴列维王朝以来最严重的一次。

英国《金融时报》网站15日称，沙特最重要石油设施遭遇袭击暴露了全球能源市场的软肋。袭击导致全球原油减产5%以上，损害了沙特作为最可靠的终极供应国的声誉。

沙特方面表示，虽然油价会因袭击事件飙升，但目前市场上仍有“相当可观的”石油储量。宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先在接受本报采访时指出：“沙特石油设备遇袭给世界石油市场造成恐慌，但这种影响是暂时性的，不会改变石油供过于求的总体趋势。”

目前，沙特方面正加紧恢复原油生产。据路透社18日消息，沙特能源大臣萨勒曼表示，沙特石油供应已经完全恢复至以前的水平，在过去两天的时间内，沙特石油产出恢复程度就超过了一半。

美国在关键时刻表示对沙特的政治支持，希望帮助稳定石油市场。路透社称，特朗普15日表示，已授权在必要时释出美国战略石油储备，规模待定。

中国国际问题研究院研究员董漫远在接受本报采访时表示，美国现在有近6.5亿吨石油战略储备，要稳定石油价格和供求关系无需动用这么多储备。美国能源部长里克·佩里也表示，现在谈论美国是否要动用战略石油储备以应对沙特阿拉伯油田遇袭事件“为时尚早”。

美伊交锋为哪般

沙特石油设施被炸当天，也门胡塞武装就“认领”袭击。据今日俄罗斯网站16日报道，伊朗总统鲁哈尼表示，无人机袭击沙特石油基础设施，是也门对沙特领导的联军多年来轰炸行为的对等回应。

也门战争已进入第五年。沙特领导的多国联军对胡塞武装的空袭不断，很大程度上制约了其战斗力的发挥。

在这种背景下，近两个月胡塞武装加大了对沙特的攻击。胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿16日发表声明说，阿美石油公司遭袭的石油设施仍将是该武装的打击目标，“它们随时可能再次遭到打击”。

董漫远分析称：“胡塞武装希望通过加大对沙特境内目标的打击制止沙特空袭，迫使其退出也门战争，回到谈判桌上，为也门问题的政治解决提供条件。”

虽然也门胡塞武装已宣称对这起事件负责，但美方认为伊朗才是“幕后黑手”。特朗普18日在社交媒体发布消息说，已经命令财政部大幅增加对伊朗制裁措施，并将在48小时内发布对伊朗追加制裁的更多细节。

针对美方有关伊朗参与了这起袭击的指责，伊朗方面明确予以否认，并对美国发出军事警告。伊朗外长扎里夫回应称，美国正在谋求与伊朗进行“极限、直接”的对抗。

“从5月美国极限施压以来，美伊之间军事对峙的态势高度紧张，相互扣押油轮事件接连发生。在美国进一步的威胁下，中东地区军事冲突风险增加。”董漫远说。伊朗外交部长扎里夫19日表示，假使美国或沙特对伊朗发起军事行动，那么全面战争就会爆发。

李绍先表示，美国认为，伊朗国内目前民心不稳，对政府的不满正在上升，因此对伊朗发出严厉威胁，进一步施压，制造紧张空气，有利于团结盟友。

悬崖勒马会有期

美国借此向伊朗施压，为两国首脑可能的会谈蒙上阴影。美国白宫顾问康威表示，沙特石油设施遭攻击事件，对于美伊两国领导人在9月第74届联合国大会召开期间的会面“没有帮助”。

美伊之间虽然剑拔弩张，但都在避免开战选项。据路透社报道，伊朗总统鲁哈尼敦促美国放弃对伊朗极限施压举措，并谴责美国及其海湾盟友介入也门内战，“我们不想要地区冲突……是谁挑起地区冲突？”美国总统特朗普16日确认，美国方面仍在调查沙特阿拉伯石油设施遇袭事件的制造者，暂不打算以战争选项应对袭击。

沙特国防部18日召开发布会，公布沙特石油设施遇袭事件初步调查结果，并在现场展示了收集的导弹和无人机残骸，指责伊朗是袭击“幕后策划者”。伊朗方面19日则再次否认参与沙特石油设施遇袭事件。

袭击事件仍在调查中，国际社会对此表示高度关注。中国外交部发言人16日、17日在例行记者会上谴责针对沙特石油设施的袭击事件，指出在没有调查得出确凿结论的情况下就断定谁应负责任，这可能不太负责任。中方反对任何扩大和激化冲突的做法，呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。

法国政府18日宣布将派专家参与调查袭击事件，德国和俄罗斯呼吁谨慎对待袭击事件、不要仓促下结论。德国外长马斯16日说，德国正与其他伙伴分析谁应为事件负责，处理此次事件必须谨慎，形势令人非常担忧。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，克里姆林宫不掌握“谁操纵袭击沙特油田”的情报，俄方不支持仓促断定、指责谁策划支持了此次袭击。

英国《金融时报》评论称，沙特石油危机仍有升级风险。沙特、伊朗和美国应采取谨慎措施，避免冲突升级。悬崖勒马关乎各方的经济和战略利益。

(责编：贾文婷、刘洁妍)