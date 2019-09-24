佩洛西，停止你的怂恿与鼓噪！

自6月香港出现暴力违法事件以来，美国国会众议院议长佩洛西恐怕是西方政客里上蹿下跳忙得最欢的人之一。日前，佩洛西又在华盛顿接见窜访的“反中乱港”分子黄之锋之流，并对他们的祸港行为“大加赞赏”，极尽怂恿之能事。

这不是佩洛西第一次在香港问题上鼓噪。当香港发生游行示威，佩洛西称之为“一道美丽的风景线”；对于“乱港”分子恶意破坏香港社会秩序、践踏法律，她选择失明与“同情”；对于香港警方最大克制的正常执法，她大肆诋毁甚至恫吓。她还兴风作浪，鼓动在美国国会搞所谓“2019年香港人权与民主法案”……

一段时间以来，佩洛西等政客打着所谓“人权”“民主”“自由”之类的幌子蒙蔽世人，公然为“反中乱港”分子的违法暴力行为站台撑腰，肆无忌惮地发表种种乱港言论，唯恐天下不乱。究其本质，他们的所作所为严重违背国际法与国际关系基本准则，是赤裸裸地干涉香港事务和中国内政，严重伤害中国人民感情。

佩洛西把自己打扮成“卫道士”的模样，过足了“仲裁者”的瘾，入戏还很深。但明眼人都看得出，佩洛西等西方政客强势介入香港问题，其目的并不是真正关心香港人民福祉，而是有着不可告人的政治野心——破坏“一国两制”、破坏香港的繁荣稳定、牵制中国发展。

就其个人而言，佩洛西如此这般上蹿下跳，恰恰是其反华底色的大暴露。佩洛西进入美国国会以来，在重大涉华立法上，一贯投票反对中国。她曾就所谓中国人权、武器销售、西藏等问题屡屡鼓噪反对中国，乐此不疲。让中国人民印象深刻的是，2008年佩洛西曾带头煽动抵制北京奥运会，只不过并没多少人买她的账。

佩洛西的所作所为充分暴露了其大搞人权双重标准的丑恶嘴脸。她来自加利福尼亚州，1987年当选为国会众议员。就在其当选众议员4年多后，加州洛杉矶和其他一些城市因种族冲突事件发生大规模暴力骚乱事件。当时，加州和联邦政府动用了万名国民警卫队、陆军和海军陆战队兵力恢复秩序，抓捕数千人。这样的事情就发生在佩洛西的眼皮底下，但并没有见她接见和鼓动骚乱组织者，也没见她推动国会通过什么“涉洛杉矶”决议案。

还有，2011年美国爆发“占领华尔街”抗议活动，警察向示威者喷辣椒水、发射橡皮子弹，也没有见佩洛西出面谴责警方执法……请问佩洛西，这些时候，你的“道德权威”与“正义感”到哪里去了？

鼓噪也好，怂恿也罢，佩洛西等西方政客伸向香港的黑手注定落空。“乱港分子”挟洋自重、认贼作父的丑恶行径遭到全体中国人的唾弃。历史一再证明，与西方反华势力沆瀣一气、狼狈为奸不会有好下场。

香港是中国的香港，香港事务属于中国内政，包括香港同胞在内的全体中国人民比任何国家都希望香港能早日回归稳定和平静，也完全有能力让香港有更加光明、繁荣的发展前途。香港事务不需要外人瞎操心。任何妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的图谋都不会得逞。

常言道：放下屠刀，立地成佛。奉劝佩洛西女士，立即停止以任何形式来干预香港事务，立即停止推动审议有关涉港议案，立即停止为香港暴力激进势力和“港独”分裂分子站台。若继续一意孤行，助纣为虐，必将被亿万中国人民所不齿。

（据新华社华盛顿电）

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