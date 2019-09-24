王毅会见匈牙利外长西雅尔多

人民网联合国9月23日电（记者李晓宏、李凉、杨俊）当地时间23日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见匈牙利外长西雅尔多。

王毅表示，今年是中匈建交70周年，是值得纪念的重要年份。在两国领导人战略引领下，中匈关系始终保持蓬勃发展势头。再过几天就是中国70华诞，中国特色社会主义事务取得举世瞩目成就，匈牙利也在积极探索符合匈牙利国情的发展道路。中方愿同匈方加强交流互鉴，不断深化互信，加强全方位合作。匈塞铁路是共建“一带一路”和中国与东欧合作（17+1）的标志性项目，希望双方共同努力加快推进。中方也愿同匈方共同推动中欧关系在新时期取得新的发展。

西雅尔多祝贺中华人民共和国成立70周年，表示匈中关系与新中国同龄，匈牙利最早承认新中国并与中国建交，显示了匈中关系建立在相互信任、相互尊重的基础之上。当前匈中关系发展很好，匈方期待进一步加强两国在各领域的互利合作。匈方将继续积极参加“17+1”合作，并为推动欧中关系发挥积极作用。

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