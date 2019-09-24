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王毅会见第74届联合国大会主席班迪

2019年09月24日08:25  来源：人民网-国际频道
 
国务委员兼外长王毅在联合国会见第74届联合国大会主席班迪。 李凉 摄
国务委员兼外长王毅在联合国会见第74届联合国大会主席班迪。  李凉 摄

人民网联合国9月23日电（记者李晓宏、李凉、杨俊）当地时间23日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见第74届联合国大会主席班迪。

王毅表示，广大会员国对加强多边主义的紧迫感存在高度共识。明年是联合国成立75周年。中国支持联合国举办好系列纪念活动，弘扬多边主义，反对单边主义，坚决维护联合国在国际事务中的核心作用，维护好国际社会特别是发展中国家的共同利益。中方支持联合国把落实2030年议程作为工作重点，特别是把减贫、教育、气候变化等问题放在突出位置。中国将继续全力支持联合国工作，与联合国进一步加强协调合作。

班迪祝贺中华人民共和国成立70周年，高度赞赏中国发展取得的伟大成就。他表示，当前形势下，坚持多边主义至关重要，没有任何国家可以包打天下，没有任何国家可以凌驾于联合国之上。希望以明年庆祝联合国成立75周年为契机，进一步展现国际社会支持多边主义、加强国际合作的共识和决心。感谢中国为促进世界和平与发展所作重要贡献，热切期待中国继续大力支持联合国工作。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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