王毅会见塞浦路斯总统阿纳斯塔西亚迪斯

人民网联合国9月23日电（记者 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间2019年9月23日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见塞浦路斯总统阿纳斯塔西亚迪斯。

王毅首先转达习近平主席对阿纳斯塔西亚迪斯的亲切问候。王毅表示，今年4月，总统先生赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平主席同您就进一步推进中塞关系达成重要共识，指明了两国关系发展方向。中塞虽然地理位置相距遥远，但都是拥有悠久历史和古老文明的国家，双方都致力于维护多边主义和以联合国为核心的国际体系，已经成为大小国家相互尊重、互利合作的典范。中方感谢塞方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予的理解和支持，也将继续支持塞方为维护塞主权和安全所做努力。中方欢迎塞方参加共建“一带一路”，希望塞方继续为推动中欧关系健康发展发挥积极作用。

阿纳斯塔西亚迪斯请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。他再次祝贺第二届“一带一路”国际合作高峰论坛取得圆满成功，表示在双方共同努力下，塞中关系已经达到一个新的水平。塞方致力于进一步拓展两国在航运、贸易等领域合作，促进人文交流。塞中签署的“一带一路合作谅解备忘录”对两国未来合作具有重要意义，塞方希望同中方密切沟通，进一步挖掘双边合作潜力，加快推进“一带一路”建设。塞方将继续坚定奉行一个中国政策，支持中方在涉及国家主权和统一问题上的正当立场。塞方将继续为加强欧中关系发挥积极作用。

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