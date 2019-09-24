王毅：中国在应对气候变化征程中不断迈出新步伐

新华社联合国9月23日电（记者林远 王文）当地时间9月23日，习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅在美国纽约联合国总部出席联合国气候行动峰会。

王毅表示，中国在应对气候变化征程中不断迈出新步伐。中国践行新发展理念，决心走绿色、低碳、可持续发展之路。2018年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降45.8%，超额完成了当年的目标，相当于减少二氧化碳排放52.6亿吨。同年，非化石能源占一次能源消费比重达14.3%，森林蓄积量比2005年增加45.6亿立方米。2000年以来，全球新增绿化面积约四分之一来自中国。2018年，中国新能源汽车新增125万辆，这一数字在全球遥遥领先。中国还正积极推进全国碳排放权交易市场建设。中国将认真履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，坚持“共同但有区别的责任”等原则，如期实现提交给气变公约秘书处的自主贡献目标。中国将坚持共建绿色“一带一路”，通过“一带一路”绿色发展国际联盟等平台，为应对气候变化国际合作汇聚更多力量。

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