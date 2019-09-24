中国藏文化交流团访问丹麦

新华社哥本哈根9月22日电 9月18日至21日，由国务院新闻办组织、中国藏学研究中心历史研究所所长张云率领的中国藏文化交流团访问丹麦。访问期间，交流团与丹麦政界、学界、侨界人士就西藏的政治、经济、文化、宗教等一系列问题进行了深入交流，全方位向丹麦各界介绍了西藏的历史、中央涉藏政策、西藏经济社会发展取得的成就以及西藏传统文化传承保护情况，双方进行了建设性的交流。

在活动中，交流团介绍了西藏经济社会发展情况，并表示，西藏的高速发展离不开中央关怀、全国支援。1980年以来，中央先后六次召开西藏工作座谈会，国家持续从各方面支持西藏发展，全国有关省市、央企先后参与援藏工作。民主改革60年来，西藏经济社会发展取得了巨大的成就，然而一些西方国家的媒体、教材等罔顾史实、颠倒黑白，致使不少西方民众对西藏的历史和现实认知存在误解。交流团表示，两国友谊有着深厚的根基，希望在涉藏问题上也能增进交流，消除误解。

对于丹方各界关注的藏语言和藏文化的传承情况，交流团表示，西藏和平解放之前，只有百分之五的贵族人口能接受教育，大部分当地百姓连学习藏文的机会都没有，更遑论传承。1959年后，普通百姓都有机会接受教育，在西藏，藏文在义务教育阶段是必修课程，因此几乎人人都能听说读写。全国多个高校设有藏文专业，形成从本科、硕士到博士系统的教育体系。此外，在国家的大力投入和支持下，藏文化和藏医药等均得到了很好的传承、保护和发展。

对于宗教自由情况，交流团表示，我国依法治国，宪法规定公民有宗教信仰自由。但宗教人士也是公民，也应该遵纪守法。即使是在美国和欧洲，宗教人士如若违法一样会受到惩罚。交流团的藏族团员则以亲身经历讲述了西藏宗教自由情况。

丹麦议会国际部官员表示，丹麦是最早与中国建交的西方国家之一，明年两国将迎来建交70周年。丹麦政府始终坚持一个中国政策，承认西藏是中国不可分割的一部分，这也是丹麦议会多数党派的共识。他还表示非常感谢藏文化交流团前来丹麦介绍西藏的情况，交流和合作是消除误解的唯一方法，希望未来能有更多交流与合作的机会。

丹麦学者纷纷表示通过交流了解到了很多此前不知道的情况，西藏的发展速度之快、各方面保护力度之大令人惊叹。丹麦侨界代表表示，通过交流增进了对西藏的了解，对于他们未来在当地讲好中国故事多有裨益。

丹麦是中国藏文化交流团此次欧洲之行的第一站。之后，交流团还将访问芬兰和瑞典。

《 人民日报 》（ 2019年09月24日 06 版）

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