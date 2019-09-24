王毅会见巴基斯坦总理伊姆兰·汗

本报联合国9月23日电 （记者李晓宏、杨俊、李凉）当地时间23日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见巴基斯坦总理伊姆兰·汗。

王毅转达中国领导人对伊姆兰·汗的亲切问候。王毅表示，中巴是全天候战略伙伴，一贯相互信任、相互理解、相互支持。中巴友谊牢不可破，中方将继续坚定支持巴方维护领土主权和民族尊严。中巴合作有力促进了巴国家发展和民生改善。双方要共同努力，把中巴经济走廊建设成为高质量共建“一带一路”的示范项目。

伊姆兰·汗请王毅转达对中国领导人的诚挚问候和祝愿。他表示，巴中是亲密朋友，感谢中国政府和人民在巴最困难的时候与巴人民坚定站在一起。中国的支持和帮助对巴国家安全和发展具有重要意义。巴方将竭尽全力维护巴中友谊，不会允许任何外部势力干扰和破坏巴中关系发展。巴方将坚定推动中巴经济走廊建设转型升级，继续全力保护中方在巴项目、企业和人员的安全。

伊姆兰·汗介绍了巴方对当前克什米尔局势的看法。王毅重申了中方原则立场。

双方还就阿富汗、伊朗等问题交换意见。

《 人民日报 》（ 2019年09月24日 02 版）

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