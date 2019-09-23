德国青少年描绘“我心中的美丽中国”

人民网柏林9月23日电（记者 李强）为庆祝新中国成立70周年，由中国驻法兰克福旅游办事处和德国华茵中文学校联合举办的“我心中的美丽中国”校园旅游征文比赛颁奖仪式，21日在德国法兰克福举行。中国驻法兰克福总领馆、法兰克福中资企业协会、国航、东航、南航、中国联通等机构代表约200人出席颁奖仪式。

驻法兰克福总领馆卢奇志副总领事在致辞中表示，同学们学习中文，不仅要“读万卷书”，更要“行万里路”，旅游是桥梁，可以促进中德之间的人文交流。从同学们的作品来看，本次比赛达到了预期目的，通过亲身经历，同学们对中国的辉煌历史文化和当代发展成就都有更多的了解。他同时勉励同学“接受过中国文化的熏陶，才能做好中德友谊的使者，掌握了汉语，才能更好地认识和理解中国发生的巨大变化对世界产生的深远影响”。

中国驻法兰克福旅游办事处陈鸿杰主任首先祝贺同学们写出了一篇篇生动精彩的游记征文，更祝贺他们通过旅行中自己的亲身所见所闻更加熟悉中国、了解中国、热爱中国。他表示，马上即将迎来新中国成立七十周年，过去70年间，中国取得了举世瞩目的发展成就，相信每位读过同学们游记文章的人都能深刻感受到，无论身处何方，大家都为中国过去70年取得的巨大发展成就感到骄傲和自豪。希望在德国的同学们能够常去中国旅行，切身感受中国的发展和进步，发现更多中国的美。

华茵中文学校为全德国规模最大的中文学校，目前有三个校区700多名中德学生。此次“我心中的美丽中国”校园旅游征文比赛旨在推动中国旅游进入德国校园，通过旅游征文比赛的形式，鼓励德国青少年多到中国旅行，亲身感受了解悠久灿烂的中国历史、博大精深的中华文化和丰富多彩的旅游资源。旅游征文比赛于6月份启动后，德国青少年学生踊跃参与、积极投稿，共收到中德文游记征文100多篇，同学们结合自己在中国旅行的所见所闻，以真实生动的旅行故事展现各自心中的美丽中国。参与活动的德国各界人士反响热烈，认为此次活动增进了德国青少年学生对中国的理解和感情，增强了德国华人青少年的民族自豪和文化自信，以旅游为桥梁有力促进了中德青少年人文交流。

本次活动也是中国驻法兰克福旅游办事处今年的“中国旅游走入德国基层民众生活”系列活动之一，除了进校园，还有进社区、进社团、进企业的各类中国旅游宣传推广活动。

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