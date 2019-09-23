中国为全球落实2030年可持续发展议程作出积极贡献

2015年9月，习近平主席出席联合国发展峰会，同各国领导人一致通过《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》。议程涵盖17个可持续发展目标和169个具体目标，为全球发展描绘了宏伟蓝图。

落实2030年可持续发展议程是应对当前全球发展挑战的重要途径

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命带来的激烈竞争前所未有，全球经济增长动力不足，逆全球化、民族主义、民粹主义抬头，单边主义、保护主义甚嚣尘上，发达国家参与国际发展合作的意愿和投入减少。据统计，世界基尼系数已达0.7，超过了公认的0.6的“危险线”，发展中国家面临的外部发展环境急剧恶化，全球发展面临严重挑战。2030年可持续发展议程为消除贫穷、促进就业、增强社会保护、应对气候变化等各领域全球性发展问题提供了一把金钥匙。

当前全球落实2030年可持续发展议程形势严峻

2019年7月9日，联合国发布《2019年可持续发展进展报告》评估2030年可持续发展议程全球落实情况。报告显示，议程自2015年通过以来，虽然在极端贫困率、儿童死亡率、肝炎等传染病防控、性别平等、失业率等方面取得一定成效，但在全球范围内总体落实情况不尽如人意。作为2030年议程的首个目标，减贫步伐已放缓，预计2030年仍将有6%的赤贫人口，无法实现3%的既定目标。2018年，全球饥饿人口已达到8.2亿人，连续三年呈上升态势。疟疾防治近三年进展停滞，30亿人家里缺乏洗手设施，全球7.85亿人口缺乏基本饮用水服务。2017 年，全球尚有 2.62 亿名6至17岁的儿童和青年失学。这些数字无不在提醒我们，全球发展的挑战十分严峻，不仅需要各方持之以恒，共同努力，也同样需要取得一定成绩的国家提供可供借鉴的有效发展经验。

我国在消除贫困等领域取得重要“早期收获”

中国率先发布了落实2030年议程的国别方案和进展报告，将2030年可持续发展议程的落实工作同《国民经济和社会发展第十三个五年规划》等中长期发展战略有机结合，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，统筹推进“五位一体”总体布局，以定期评估促落实。同时，中国还以政策试点鼓励先行先试，按照“创新理念、问题导向、多元参与、开放共享”的原则，在深圳、太原、桂林、郴州、临沧、承德推动国家可持续发展议程创新示范区建设，为各地及其他国家落实2030年议程提供有益借鉴。

消除贫困是2030年可持续发展议程的首要目标。2015年11月，中共中央国务院发布《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，明确脱贫攻坚总体目标，大力实施精准扶贫精准脱贫基本方略。截至2018年底，中国农村贫困人口从2015年年底的5575万人减少至1660万人，贫困发生率从5.7%下降到1.7%。贫困地区农村居民年人均可支配收入从2015年的7653元增长到10371元。党的十八大以来，我国将生态文明建设作为“五位一体”推进中国现代化事业的重要内容，“绿水青山就是金山银山”的思想已深入人心，生态环境持续改善。2018年，单位国内生产总值能耗、二氧化碳排放同比分别下降3.1%、4.0%。全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为79.3%，同比上升1.3个百分点。在卫生、法治、教育、性别平等等诸多领域也取得了令人可喜的成绩。

中国正成为全球推进落实2030年可持续发展议程的表率国家

习近平主席在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会上致辞指出：“可持续发展是社会生产力发展和科技进步的必然产物，契合世界上绝大多数国家的共同诉求……中方愿继续同国际社会一道，将郑重的承诺转化为具体行动，携手开辟崭新的可持续发展之路”。近年来，中国相继成立中国-联合国和平与发展基金、中国南南合作援助基金、气候变化南南合作基金，成立中国国际发展知识中心、南南合作与发展学院等机构，积极开展各领域务实合作，在南南合作框架下为其他发展中国家落实2030年议程提供了大量力所能及的帮助。中国成功举办了两届“一带一路”国际合作高峰论坛，并将共建“一带一路”同落实2030年可持续发展议程有效对接，统筹协调推进经济社会环境可持续发展。今年9月联合国大会一般性辩论期间将举行可持续发展目标峰会，国务委员兼外交部长王毅将出席并致辞，期待中国声音、中国方案能为国际社会落实2030年议程注入更多新动力。

（作者单位：中国国际发展知识中心）

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