中国企业在匈牙利投资展在匈牙利开幕

人民网布达佩斯9月23日电（记者于洋） 为庆祝中匈建交70周年，中国驻匈牙利大使馆和中国商务部投资促进事务局于9月23日在布达佩斯举办了中国企业在匈投资展览。此次展览通过多媒体手段中展示了近年来中国企业在匈投资为两国带来的丰硕成果。目前，中国企业在匈牙利投资总额超过45亿美元，为匈牙利提供了超过15000个工作岗位。

中国商务部投资促进事务局局长刘殿勋在致辞中指出，匈牙利作为“一带一路”倡议的支点国家和中国在中东欧的投资目的国，已经成为中欧投资合作的典范。中国商务部投资促进事务局将以匈牙利为基点，广泛与各方合作，创造务实高效的跨境产业投资合作机会，打造中欧跨境产业投资促进平台。

中国驻匈牙利大使馆商务参展刘波在致辞中指出，中方“一带一路”倡议与匈牙利“向东开放”政策高度契合，未来匈牙利对中国企业吸引力不断增强。在匈中资企业为匈牙利创造了大量的就业机会，为匈牙利经济健康发展做出了积极贡献。

匈牙利国家出口促进局局长鲍拉日·亨德利奇先生认为中国与匈牙利合作进入了蜜月期，两国互补性强，中国积极开放政策成为中匈合作的基础，匈牙利愿与中国紧密合作，共同发展。

匈牙利国家投资促进局局长总顾问罗伯特·海弗奈尔先生介绍了匈牙利目前的经济发展情况，并介绍了目前匈牙利主要经济部门，介绍了中资企业在匈牙利的发展情况以及相应优惠政策。

开幕式当天，还为中国宏泰发展公司匈牙利代表处和中欧产业合作促进中心举行了揭牌仪式，为上海港聚公司与匈牙利CES集团共建中欧科技文化交流中心举行了签约仪式。

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