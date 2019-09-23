“中国与匈牙利建交70周年”学术研讨会在匈牙利举办

人民网布达佩斯9月23日电（记者于洋）为庆祝中华人民共和国建国70周年以及中匈建交70周年，中国社科院中国—中东欧研究院与匈牙利外交与外贸研究所23日在匈牙利布达佩斯联合举办了题为“中国与匈牙利建交70周年”的学术研讨会。来自中国与匈牙利两国的学者就70年来中匈政治关系、经济关系以及人文交流等主题进行了深入探讨。

本次研讨会共分为三个环节，分别关于中匈经济关系、两国发展政策和相互认知以及文化视角下的中匈关系。来自匈牙利外交与外贸部和各国驻匈使领馆的官员，以及匈牙利部分大学和智库的专家学者、中国社会科学院欧洲研究所和俄罗斯东欧中亚研究所等专家学者，共约100人参加了本次会议。

中国社会科学院欧洲研究所副所长、中国—中东欧研究院执行院长陈新，与匈牙利外交与外贸研究所所长乌格罗什迪·马尔通致开幕词。中国驻匈牙利大使馆政务参赞刘波和匈牙利总理首席顾问齐丽做主旨发言。

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