外交部回应与基里巴斯建交：请稍安勿躁

人民网北京9月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：联合国气候行动峰会今天将在纽约召开。日前，联合国秘书长古特雷斯表示，中国将在此次峰会上宣布在可再生能源及其他方面取得“非常有意义的进展”，中方在气候行动方面的领导作用至关重要。中方对此有何回应？对此次峰会有何期待？将在峰会上提出什么新主张、新举措？

答：中方赞赏古特雷斯秘书长倡议举行此次联合国气候行动峰会，此前中方已宣布王毅国务委员将作为习近平主席特别代表出席此次峰会。

日前，中方结合峰会9大行动领域发布了《联合国气候行动峰会：中方的立场和行动》。这份文件阐述了中方应对气候变化的主张和举措，展示了中国应对气候变化的决心和担当，也体现了中方对联合国峰会的贡献和支持。我们希望此次峰会能进一步凝聚各方共识、促进应对气候变化国际合作，为全面有效落实《巴黎协定》注入新的动力。

中国政府始终把应对气候变化视作自身可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当，大力推进生态文明建设，认真实施应对气候变化国家战略。中国将百分之百履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，按期提交长期温室气体低排放发展战略，全力实现所有自主贡献目标。

中方愿以这次峰会为契机，同各方一道，坚持《联合国气候变化框架公约》的主渠道地位，坚持“共同但有区别的责任”等原则，积极推动《巴黎协定》的全面有效落实，共同建设清洁美丽的世界。

问：伊朗方面称本周末将与中国和俄罗斯举行联合军演，你能否确认？中方为什么会参加？

答：我能告诉你的是，中国军队同其他国家军队保持着正常的交流与合作。具体情况我建议你向军方询问。

问：根据塔利班发言人发布的消息，塔利班代表团目前正在中国访问，并于周日与中国外交部阿富汗事务特使邓锡军举行了会晤。你能否确认并提供更多信息？

答：中方始终高度关注阿富汗局势，始终致力于推动阿富汗和平和解进程，一直同涉阿富汗问题有关各方保持着接触和沟通。阿富汗塔利班驻多哈政治办事处主任巴拉达尔和他的几位助手近日来华沟通，中国外交部主管官员同巴拉达尔一行就阿富汗局势及推进阿富汗和平和解进程交换了意见。

中方一贯支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，希望美国和阿塔保持谈判势头，支持阿人内部对话谈判，早日实现民族和解与和平稳定。中方愿继续为此发挥建设性作用。

问：还是关于塔利班访华的问题。阿富汗政府本周将会举行选举，塔利班称将会袭击投票站、制造暴力以阻止民众参与投票。中方是否已呼吁塔利班不要发动袭击？

答：我刚才已经说过，中方一贯支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，我们也始终同涉阿问题有关各方保持着接触和沟通。

我刚才也介绍了，中方近日同阿塔有关人士就阿富汗形势及推进阿富汗和平和解进程交换了意见。我们当然希望阿富汗能够早日实现民族和解与和平稳定，中方将继续为此发挥建设性作用。

问：据报道，9月22日，美国务卿蓬佩奥在会见中亚五国外长期间谈及涉疆问题，称中方在新疆的行动与反恐无关，呼吁所有国家拒绝向中方遣返维吾尔族人。请问中方对此有何评论？

答：美方有关政客罔顾事实，一再诬蔑诋毁中国治疆政策，粗暴干涉中国内政，充分暴露了美方在反恐问题上赤裸裸的双重标准。中方对此强烈不满和坚决反对。

新疆事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。中国政府近日已发布白皮书，全面介绍了新疆职业技能教育培训工作。中方的努力与包括美国在内的世界上不少其他国家已经采取的去极端化和预防恐怖主义措施本质上没有区别。

事实证明，中方举措已取得了显著成效。当前，新疆社会大局稳定，经济发展势头良好，各民族和谐相处，已经三年未发生恐怖袭击事件。新疆各族人民广泛支持政府的反恐维稳举措。

一段时间以来，不少国家派人赴新疆参观访问，实地了解新疆职业技能教育培训中心情况。许多外方人士积极评价中国政府在依法打击和预防恐怖主义等方面所做的工作，认为新疆的成功经验值得学习借鉴。这些都不是美方个别人说几句话就能够否定和抹杀的。

美方有关政客的谎言蒙骗不了世人，只会进一步暴露其不可告人的政治目的。我们奉劝美方有关人士摒弃在反恐问题上的双重标准，停止在涉疆问题上说三道四，停止纵容支持“东突”暴恐势力，不与任何反华分裂势力为伍，以免最终损害美方自身利益。

问：现在中国与基里巴斯已经复交，中方是否打算重新启用2003年在基里巴斯关闭的太空监测站？

答：Michael，我先纠正你一下，基里巴斯政府上周宣布断绝与台湾当局的所谓“外交关系”，表达了同中方恢复外交关系的意愿，但是两国目前还没有恢复外交关系。（记者笑）

我理解，你好像很期盼（中基）恢复外交关系早日发生，感谢你的关心和好意。

我以前在记者会上常说一句话，今天可以再重复一遍：该来的早晚会来，请大家稍安勿躁。

这里我愿重申，中方一向致力于在一个中国原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。我们期待同基里巴斯恢复正式外交关系，掀开两国关系新的一页。我们相信这将造福两国人民，也有利于太平洋岛国地区的和平稳定与发展繁荣。

问：据报道，20日，1辆载有30名中国游客的大巴在犹他州布莱斯峡谷国家公园附近发生事故，造成多名中国公民伤亡。你能否证实并介绍相关情况？

答：当地时间9月20日12时许，一辆载有30名中国公民的大巴在美国犹他州布莱斯峡谷国家公园以西约3.5英里处发生交通事故，造成中国公民4人遇难，26人不同程度受伤。据了解，车上29名游客和1名领队分别来自上海、浙江、江苏、黑龙江等地，国内组团社为上海竹园国际旅行社。

获悉事故发生后，外交部即会同有关主管部门、地方政府及中国驻美国使馆，积极开展处置。驻美国使馆立即启动应急机制，协调美方全力救治伤员，妥善保管遇难者遗体，尽快查明事故原因并向中方通报。使馆已经紧急派出工作组赶赴当地，看望慰问伤者，协调开展救治。

我想再次提醒，国庆期间是出境旅行高峰期，旅行安全问题不容忽视。我想提醒广大出境游客提高风险防范意识，妥善安排旅游行程，注意交通安全，购买必要保险。如遇紧急情况，请立即拨打当地报警电话，同时也可拨打+86-10-12308外交部全球领事保护与服务应急热线，或与中国驻当地使领馆联系寻求帮助。

问：还是有关塔利班访华的问题。在近期举行的中阿巴三方外长对话会上，王毅国务委员兼外长呼吁塔利班与阿富汗政府和解。中方此次是否在推动双方和平和解方面取得进展？

答：我刚才已经说过了，中方始终支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，愿意继续同涉阿问题有关各方保持接触，我们也希望阿富汗能够早日实现民族和解与和平稳定，也愿意继续为此发挥建设性作用。

问：请问中方代表团为何取消前往内布拉斯加州和蒙大拿州访问？这是不是应美方的要求？

答：我理解中国农业农村部的负责人已经就此作出了非常详细的回应，网上有关报道已经非常多了，信息也很详细，你需要我再介绍一下吗？事实上我没有进一步的信息可以提供。（记者摇头表示不需要了）

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