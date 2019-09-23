外交部:在应对气变问题上,中方将百分百说到做到

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在9月23日外交部例行记者会上，有记者问：联合国气候行动峰会今天将在纽约召开。日前，联合国秘书长古特雷斯表示，中国将在此次峰会上宣布在可再生能源及其他方面取得“非常有意义的进展”，中方在气候行动方面的领导作用至关重要。中方对此有何回应？对此次峰会有何期待？将在峰会上提出什么新主张、新举措？

耿爽：中方赞赏古特雷斯秘书长倡议举行此次联合国气候行动峰会，此前中方已宣布王毅国务委员将作为习近平主席特别代表出席此次峰会。

日前，中方结合峰会9大行动领域发布了《联合国气候行动峰会：中方的立场和行动》。这份文件阐述了中方应对气候变化的主张和举措，展示了中国应对气候变化的决心和担当，也体现了中方对联合国峰会的贡献和支持。我们希望此次峰会能进一步凝聚各方共识、促进应对气候变化国际合作，为全面有效落实《巴黎协定》注入新的动力。

中国政府始终把应对气候变化视作自身可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当，大力推进生态文明建设，认真实施应对气候变化国家战略。中国将百分之百履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，按期提交长期温室气体低排放发展战略，全力实现所有自主贡献目标。

中方愿以这次峰会为契机，同各方一道，坚持《联合国气候变化框架公约》的主渠道地位，坚持“共同但有区别的责任”等原则，积极推动《巴黎协定》的全面有效落实，共同建设清洁美丽的世界。

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