新华社波德戈里察9月23日电 专访：中国的发展经验值得其他国家借鉴——访黑山总统久卡诺维奇

新华社记者石中玉

黑山总统久卡诺维奇近日在黑山首都波德戈里察接受中国媒体联合采访时表示，中国在过去几十年里取得了巨大发展成就，中国的发展经验值得其他国家借鉴。

久卡诺维奇说，在过去几十年里，中国经济实现了快速发展，数亿贫困人口成功脱贫。中国取得成功的关键在于其改革开放的发展理念、对国情的准确分析以及融入世界经济一体化，这些理念和实践将继续助益中国未来的发展。

久卡诺维奇表示，他曾多次到访中国，每次都有很大收获。“中国的发展有很多宝贵经验。中国政府高效克服困难，在短时间内取得显著发展成果，为中国人民带来了美好的生活，这些成就让人深受触动。作为黑山领导人，我也受到了很多启发。”

久卡诺维奇强调，中国没有只关注自身的发展，中国通过“一带一路”倡议也为包括黑山在内的其他国家和地区带来了发展机遇。

久卡诺维奇说，黑山和中国建交13年来，两国保持密切、高质量的合作关系，在经济等领域的合作达到全新水平，在文化、旅游、教育等领域的合作呈加速发展之势。未来双方应继续推进各领域合作，尤其是在文化和教育领域。

久卡诺维奇表示，在新中国成立70周年之际，他祝愿中国在经济、社会等各领域取得更大的发展成就。

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