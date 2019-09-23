联合国报告：2015至2019有望成为有记录以来最热5年

新华社联合国9月22日电（记者王建刚）联合国22日发布的一份报告显示，2015年至2019年有望成为有记录以来的最热5年。

这份名为《科学联合》的报告由世界气象组织、联合国环境规划署以及联合国政府间气候变化专门委员会等多家机构提供的简短摘要组成，将提交给联合国气候行动峰会。这份报告凸显各方商定的应对全球变暖的目标与现实之间存在“明显且日益拉大的”差距。

根据报告，2015年至2019年有望成为有记录以来的最热五年，可能比工业化前(1850-1900)平均气温高出1.1摄氏度。频繁发生的热浪、大火以及热带气旋、洪水和干旱等破坏性事件对社会经济发展和环境造成了重大影响。

1979年至2018年期间，北极夏季海冰范围以每10年约12%的速度减少。从1979年到2017年，南极冰盖每年流失的冰量至少增加了6倍。2015年至2019年间的冰川质量损失是有记录以来最高的5年。

报告说，大气中二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的含量已经达到新高。尽管全球排放增速低于全球经济增速，但仍无迹象表明全球排放已经达到峰值。可再生能源消耗在过去10年取得了惊人的增长，但同时化石燃料使用量还在继续增长，全球能源体系仍以化石燃料为主。

报告强调，如果不立即提高国家自主贡献的目标并采取行动，全球升温超过1.5摄氏度“将无法避免”。如果到2030年还不能解决排放问题，将气温升幅控制在远低于2摄氏度的目标也将“遥不可及”。

报告指出，各种证据再次表明，人类行为是导致地球系统发生变化的“主要原因”，并强调国际社会迫切需要在土地利用和能源等关键领域开展根本性的社会经济转型，以避免全球气温上升可能造成的不可逆转的影响。

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