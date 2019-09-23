蒙古国庆祝唯一中文报纸《蒙古消息报》创刊90周年

人民网乌兰巴托9月22日电（记者 霍文）蒙古国家通讯社庆祝蒙古国唯一中文报纸《蒙古消息报》创刊90周年庆祝活动21日在乌兰巴托举行。蒙古国家通讯社社长钢其木格、副社长巴特包勒德、蒙古国科学院国际关系研究所所长卓勒宝、外交部参赞冈巴特尔、蒙古国立大学孔子学院中方院长朱军利、蒙方院长其米德策耶、蒙古国中华总商会会长杨晓琪、旅蒙华侨协会会长白双占以及曾经在该报工作过的编辑记者数十人出席。

《蒙古消息报》部分新老编辑记者合影

蒙古通讯社社长钢其木格在致辞中说，今天是蒙通社历代及当前工作人员和读者的共同节日。《蒙古消息报》中文报纸创刊90年来，向中国读者介绍了蒙古国历史、文化、习俗和国家发生的大事。作为蒙中两国人民友谊的桥梁之一，《蒙古消息报》为推动中蒙两国友好关系作出了积极贡献。

《蒙古消息报》中文版前身系《工人之路报》，1929年9月1日由蒙古工会为广大旅蒙华侨创办。《工人之路报》是继蒙古《真理报》之后，在蒙古国出版的第二个刊物。在本报早期的读者和投稿者中，不乏中国老一辈革命家，其中包括中国音乐家洗星海，中国驻蒙首任大使吉亚泰，新中国首任空军司令员刘亚楼将军等。上世纪三、四十年代，他们都曾在蒙古乌兰巴托市生活过。

上世纪三、四十年代，该报广泛介绍了蒙古国的形势，大力宣传蒙古人民的建设事业，同蒙古人民一道并肩努力，积极支援苏联的卫国战争。在此期间，该报真正意义上起到了组织者和宣传者的双重作用。很多华侨工人由于劳动成绩显著，受到蒙古政府的高度评价，许多人荣获了蒙古国的勋章和奖章。

《蒙古消息报》宣传栏

随着时代的发展，该报的报导方针和任务也有所改变。上世纪五十年代后，蒙中关系有了很大的发展。根据蒙中两国政府的协定，大批援蒙中国员工来蒙古参加生产建设。考虑到这一特点，《工人之路报》曾经一度由蒙古工会转交中方主办。报纸上刊登好人好事表扬信，鼓励广大中国员工超额完成生产计划。随着时间推移，中国援蒙人员工作期满，报纸的宣传方向也相应发生了改变。1964年10月，《工人之路报》更名为《蒙古消息报》，并由蒙古通讯社主办。

1991年，由于种种原因《蒙古消息报》停刊七年。1998年9月1日，蒙古通讯社获得中国国务院新闻办的帮助，再次开始出版《蒙古消息报》中文版。该报面向在蒙生活、学习和工作的广大中国读者，宣传报道蒙古国发生的重大事件以及中国和国际发生的大事。

《蒙古消息报》中文版编辑部在创刊90周年之际致读者的一封公开信中这样写道：“本报自1929年9月1日创刊至今，已走过整整90年的风雨历程，也在蒙古国报刊史上留下了不可磨灭的印迹。今后本报将继续向读者广泛宣传蒙古国社会、政治、文化等方面的信息，祝愿《蒙古消息报》中文版永远是蒙中两国人民和平的使者、友谊的桥梁” 。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)