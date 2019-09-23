音乐剧《诗经·采薇》在希腊的演出圆满结束

新华社希腊比雷埃夫斯9月22日电（记者李晓鹏）以诗经为题材的中国原创音乐剧《诗经·采薇》在希腊港口城市比雷埃夫斯的演出22日圆满结束。

此次演出为期3天，连演3场。剧情主要围绕致力于用医术救治苍生的乡野郎中子谦、怀有抱负和野心的将军南仲以及美丽温良的世家女子若兰等人物之间的故事展开。

在音乐剧每一幕的开端，均有古风绘画与现代五线谱相结合的投影，作为舞台前景向观众预示即将展开的剧情，并辅以英文字幕，帮助西方观众跨越语言障碍，更好地理解中国古典故事的内容。演员们此前在国内经过了多轮演出的磨合，此次演出中他们的精彩表现给观众留下了深刻印象。

据出品方介绍，音乐剧《诗经·采薇》的创作历时3年，讲述了一个关于爱与家国的故事。东西方艺术形式的结合让这一作品更易为当代观众，尤其是年轻人所接受。

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