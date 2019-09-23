人民网>>国际

《唐顿庄园》登顶北美周末票房榜

2019年09月23日13:20  来源：新华网
 

　　新华社洛杉矶9月22日电（记者高山）本周北美新片扎堆上映，剧情片《唐顿庄园》在激烈角逐中出人意料地击败布拉德·皮特主演的科幻片《星际探索》和西尔维斯特·史泰龙主演的动作片《第一滴血5：最后的血》，以3天入账3100万美元登上北美周末票房榜冠军宝座。

　　焦点电影公司发行的电影版《唐顿庄园》改编自红极一时的同名历史题材英剧。该片由迈克尔·恩格勒执导，英剧原班人马出演。影片讲述唐顿庄园的主仆们为接待英国国王夫妇来访而忙碌起来，表象之下涌动着爱恨情仇。该片吸引了大批《唐顿庄园》剧迷，北美影院观众评分为“A”，电影观众中七成多为女性，六成以上观众年龄在35岁以上。

　　《星际探索》上映后3天入账1921万美元，排名北美周末票房榜第二位。该片由被迪士尼公司收购的二十世纪福克斯电影公司发行，讲述皮特饰演的一名宇航员深入太空寻找30年前在失败的太空探索任务中失踪的父亲，并查明令人惊骇的真相。

　　狮门影业发行的《第一滴血5：最后的血》是《第一滴血》系列电影的最新篇章，以3天入账1901万美元排名第三。史泰龙饰演的越战老兵“兰博”这次为了救朋友之女，深入墨西哥与凶残的贩毒集团展开血战。

　　华纳兄弟公司发行的恐怖片《小丑回魂2》本周末3天入账1724万美元，排名第四。该片是2017年上映的恐怖片《小丑回魂》的续集，同样改编自美国著名作家斯蒂芬·金的同名小说。

　　STX娱乐公司发行的犯罪剧情片《舞女大盗》本周末3天入账1700万美元，排名第五。该片改编自《纽约客》杂志2015年的一篇文章，讲述了一群纽约脱衣舞女在2008年金融危机后携手报复那些道貌岸然的华尔街精英们。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved