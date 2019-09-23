《唐顿庄园》登顶北美周末票房榜

新华社洛杉矶9月22日电（记者高山）本周北美新片扎堆上映，剧情片《唐顿庄园》在激烈角逐中出人意料地击败布拉德·皮特主演的科幻片《星际探索》和西尔维斯特·史泰龙主演的动作片《第一滴血5：最后的血》，以3天入账3100万美元登上北美周末票房榜冠军宝座。

焦点电影公司发行的电影版《唐顿庄园》改编自红极一时的同名历史题材英剧。该片由迈克尔·恩格勒执导，英剧原班人马出演。影片讲述唐顿庄园的主仆们为接待英国国王夫妇来访而忙碌起来，表象之下涌动着爱恨情仇。该片吸引了大批《唐顿庄园》剧迷，北美影院观众评分为“A”，电影观众中七成多为女性，六成以上观众年龄在35岁以上。

《星际探索》上映后3天入账1921万美元，排名北美周末票房榜第二位。该片由被迪士尼公司收购的二十世纪福克斯电影公司发行，讲述皮特饰演的一名宇航员深入太空寻找30年前在失败的太空探索任务中失踪的父亲，并查明令人惊骇的真相。

狮门影业发行的《第一滴血5：最后的血》是《第一滴血》系列电影的最新篇章，以3天入账1901万美元排名第三。史泰龙饰演的越战老兵“兰博”这次为了救朋友之女，深入墨西哥与凶残的贩毒集团展开血战。

华纳兄弟公司发行的恐怖片《小丑回魂2》本周末3天入账1724万美元，排名第四。该片是2017年上映的恐怖片《小丑回魂》的续集，同样改编自美国著名作家斯蒂芬·金的同名小说。

STX娱乐公司发行的犯罪剧情片《舞女大盗》本周末3天入账1700万美元，排名第五。该片改编自《纽约客》杂志2015年的一篇文章，讲述了一群纽约脱衣舞女在2008年金融危机后携手报复那些道貌岸然的华尔街精英们。

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