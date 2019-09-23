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布鲁塞尔“无车日”活动关注空气质量

2019年09月23日13:18  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔9月22日电（记者潘革平）22日，比利时首都布鲁塞尔居民以绿色出行的方式度过了一年一度的“无车日”。

　　当地时间9时30分至19时，布鲁塞尔大街小巷几乎看不到机动车，人们或徒步，或踩轮滑车，或骑自行车，在慢行中享受悠闲轻松的时光。布鲁塞尔的公共交通工具当天均可免费乘坐，市内各景点还举办了音乐会、民间艺术节、农产品展等多种活动，以唤起人们对空气质量的关注。

　　今年布鲁塞尔“无车日”的主题是“改变出行方式，减少对空气质量的影响”。布鲁塞尔大区交通部提供的数据显示，近年来该地区每年有600多人因空气质量原因过早离世，而交通污染是造成空气质量下降的最重要原因，69%的有害气体以及50%的颗粒污染物因此产生。

　　比利时跨区域环境局负责人弗兰斯·菲伦斯在“无车日”活动结束后接受媒体采访时说：“效果是显而易见的。根据掌握的数据，22日布鲁塞尔与城市交通有关的污染与平常的周日相比降低了70%。与比利时其他城市相比，布鲁塞尔的污染程度至少低30%。”

　　除布鲁塞尔外，当天的“无车日”活动还在比利时约50座城市展开。“无车日”活动也标志着16日至22日为期一周的“欧洲易行周”正式结束。今年“欧洲易行周”的主题是鼓励民众步行或骑自行车等环保方式出行，宣传自行车骑行对于环境及人们健康的促进作用。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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