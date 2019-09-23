新华社东京9月23日电 专访：用中国应用“神器”化解日本打车难题——访滴滴日本副社长林励

新华社记者郭威

滴滴日本自一年前在大阪上线以来运营良好，公司致力于通过中国应用“神器”化解日本打车难题，滴滴日本副社长林励日前在东京接受新华社记者专访时如是说。

2018年2月，滴滴和软银宣布计划成立合资公司进军日本出租车市场。2018年6月合资公司滴滴日本正式成立，并于9月在大阪正式运营。林励说：“目前滴滴日本在大阪市场份额位居第一。在所有叫车应用程序中，滴滴日本在大阪是用户满意度最高的。”

继大阪之后，滴滴日本逐步在京都、东京、兵库、北海道、名古屋等地运营，覆盖用户将近5000万。截至2019年9月，滴滴日本在日本的合作出租车公司已超过200家。

林励表示，除了为出租车公司引入数字调度技术，滴滴日本还尽力了解和满足日本用户消费习惯和需求。此外，公司也积累了跨界合作资源。滴滴国际版应用程序已与谷歌地图和日本雅虎合作，本地用户可在这些应用程序上直接叫车。林励说，这些都是滴滴日本的定制产品。

林励说，滴滴日本既服务于当地用户，也希望为访日中国游客提供优质出行服务。据介绍，滴滴提供中日漫游服务，中国游客可在日本打开滴滴国内版应用程序直接呼叫出租车。滴滴日本为中国游客提供应用程序内中日文字实时互译功能，中文客服及支付宝和微信支付功能也一应俱全。

谈到在日本发展的经验，林励说，面对不同的监管环境、人口结构和行业生态，充分了解当地国情和行业特点是基础。“如何在日本把已经成熟的经验和技术快速复制，同时又真正识别需要差异化的地方，这需要虚心学习。”

林励说，日本市场最大特点是人口老龄化，不仅体现在出租车从业者方面，也体现在消费者方面，“这正是滴滴的产品和技术发挥价值的地方”。他认为，滴滴的大数据驱动以及先进的运营方式，正推动老龄化突出且人工成本极高的日本出租车行业产生新的生产力。

除日本外，滴滴也在澳大利亚和拉美等市场提供包括出租车、网约车在内的出行服务。滴滴还与巴西和墨西哥等国开展智慧交通合作，将中国智能交通技术推广到更多市场。

林励说，过去几年，移动互联浪潮给中国发展带来巨大助力，在一些领域中国已走在世界前列。作为一家中国科技公司，滴滴有很强的使命感，希望把中国品牌、技术和服务带到更多地方。

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