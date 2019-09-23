世卫组织：实现全民健康覆盖应加大初级卫生保健投资

新华社日内瓦9月22日电（记者刘曲）世界卫生组织22日发布报告，呼吁各国增加初级卫生保健支出，且增幅应至少相当于国内生产总值的1%，否则到2030年全球将仍有50亿人无法获得卫生保健服务。

2030年是各国领导人为实现全民健康覆盖设定的最后期限。世卫组织《全民健康覆盖监测报告》称，从现在起到2030年全球健康覆盖率需提高至现在的两倍，但按目前趋势推算，到2030年仍将有多达50亿人无法获得卫生保健服务，其中大多是本已处于不利地位的贫困人口。

报告估算，如果中、低收入国家年均增加2000亿美元用于扩大初级卫生保健服务，到2030年总共可挽救大约6000万人的生命，使平均预期寿命增加3.7岁，并将为社会经济发展作出重大贡献。这相当于在目前全球每年7.5万亿美元卫生支出的基础上增加3%。

世卫组织建议大多数国家充分利用国内资源推广初级卫生保健服务，比如增加公共卫生总支出或通过再分配向初级卫生保健领域提供更多资金，或两者并用。而对于那些最贫困的国家，包括许多受冲突影响的国家，这可能行不通，这些国家仍需继续依靠外部援助。

报告还呼吁各国继续努力扩大卫生服务覆盖面，尤其在广大农村地区。一些地区缺乏卫生基础设施、卫生工作者短缺、供应系统薄弱、医疗质量低下，是实现全民健康覆盖的主要障碍。

此外，报告还强调应防止人们因支付基本卫生保健费用而陷入贫困。据世卫组织数据，与15年前相比，越来越多的人因自付医疗费用而受到影响：全世界约9.25亿人将家庭收入的10%以上用于卫生保健；约2亿人将收入的25%以上用于卫生保健；因病致贫现象加剧，只有极端贫困者的情况略有改善。

世卫组织总干事谭德塞说：“如果我们真想实现全民健康覆盖和改善人民生活，就必须认真对待初级卫生保健。必须尽可能在离家近的地方提供免疫接种、产前保健、健康生活方式建议等基本卫生保健服务，并应确保人们不必自掏腰包支付这些卫生保健费用。”

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