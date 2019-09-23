第36届欧洲遗产日在法国落幕

新华社巴黎9月22日电（记者唐霁）为期两天的欧洲遗产日22日在法国落下帷幕，全法国1.6万处文化遗产从21日起免费向公众开放，迎接数千万观众参观游览。

法国文化部向媒体介绍说，今年是第36届欧洲遗产日，活动的主题是以文化和休闲的名义探寻历史。法国各地的博物馆、剧院、城堡、部分政府部门、学校、私人花园等，都免费向公众开放。仅在大巴黎地区，今年就新增了120处对公众开放的场所。因为参观人数预计超过往年，很多重要的参观景点，如总统府爱丽舍宫和法国国民议会等都采取了网上提前预约的方式。

记者22日在凡尔赛宫看到，当天一场突如其来的大雨并没有减弱人们的热情，凡尔赛宫门口排起了打伞的长长队伍。为配合今年的主题，凡尔赛宫特别向公众开放了皇家歌剧院，并还原了歌剧院19世纪初的装饰风格，让人们领略到这座欧洲著名皇家歌剧院的历史原貌。

法国文化部长弗兰克·里斯特在接受记者采访时说，文化遗产是法国人的骄傲，也是法国文化的根基所在。今年巴黎圣母院的大火对建筑造成严重破坏，这给全法国人敲了警钟：必须每一天都认真地保存、维护和修缮文化遗产，最终才能将遗产传承给下一代。

欧洲遗产日活动源于法国。1984年，在时任法国文化部长雅克·朗的推动下，不少法国历史文化遗产免费向公众开放。最初这项活动定于每年9月的第三个周日举办，1992年改为周六和周日两天举行。如今，遗产日活动已经扩展到欧洲各国，成为整个欧洲的一项重要文化活动。

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