新华社努尔苏丹9月23日电 通讯：在哈萨克斯坦首都感受中国元素

新华社记者任军 张继业

哈萨克斯坦首都努尔苏丹坐落在欧亚大陆腹地，这里的草原平坦广袤、一望无垠。一条长约数公里，名叫“光明路”的城市中轴线将总统府、国家博物馆、独立宫等现代化建筑串联在一起。记者沿着中轴线探访，惊讶于这座朝气蓬勃的中亚城市有如此之多的中国元素。

哈萨克斯坦国家博物馆是中亚地区最大的博物馆。近日，“七十年辉煌成就——庆祝新中国成立70周年主题图片展”在此拉开帷幕。百余张经过历史沉淀的精彩照片，以“中国人民站起来”“改革春风里”“砥砺奋进新时代”三个主题，向观众们重现着70年来中国飞跃式的发展。

观看展览的当地居民叶卡捷琳娜科·罗特基赫对记者说：“珍贵的影像资料让我们进一步了解我们的邻居，了解中国的历史与成就。”

这座联结历史与现实的博物馆珍藏着众多古丝绸之路的印记，也见证着中哈人民跨越千年的丝路情缘。

馆内保存着一块刻有汉字的突厥石碑，由唐玄宗亲自撰写，悼念已故突厥王子阙特勤。虽是复制品，但这块距离西安4500多公里的碑刻也在无声诉说着中哈悠久的历史渊源。一层大屏幕上，近来循环播放哈记者探访西安兵马俑的专题片，吸引不少当地民众驻足观看。

距离国家博物馆不远，一座名为“北京大厦”的26层建筑颇引人注目，楼前木制的湛蓝色牌楼、楼顶中式楼阁样式的旋转餐厅，颇有东方韵味。随着中国提出的共建“一带一路”倡议与哈“光明之路”新经济政策广泛深入对接，这座颇负盛名的酒店见证着中哈交往的日益密切。

在努尔苏丹街头，不时可以看到中国石油天然气集团公司旗下的加油站。自2002年起，中石油与哈当地企业成立合资公司开展加油站业务，成品油零售额在哈领先，油品质量被民众广泛认可。

如今，中国已成为哈萨克斯坦第二大贸易伙伴和主要投资来源国。2018年中哈双边贸易额接近200亿美元，同比增长10.4%。

在中轴线最南端，2017年世博会举办地一侧，努尔苏丹规模最大的商城——丝路购物中心人流如织。商场里随处可见中国商品，记者看到，华为、小米、大疆等中国公司的新款产品已经摆上柜台，来自中国的日用百货、儿童玩具、服装鞋帽更是哈国购物者的心头所爱。

在购物中心最显眼的位置，一场精彩的丝路绣品展正在上演，绣娘们用精湛的工艺编织起她们心中的丝路故事。记者看到，在一幅名叫“丝绸之路上的中国”的绣品上，作者阿别诺娃别具匠心地将天坛和草原上的毡房用驼队联系在一起，绘就了一幅情谊绵长的丝路画卷。

沿着中轴线眺望远处，一片巨大的防风林带拱卫着这座草原新城。自1998年哈萨克斯坦迁都以来，首都周边共栽种了1100万棵树木。中国的林业技术也为这道生态屏障贡献力量，近年来，中国科学院新疆生态与地理研究所的专家为林带引入了近40种植物，建立了50亩植物引种筛选基地，建成20公顷防风林带示范基地，和哈萨克斯坦人民共筑防风抗沙阵线。

就在本月，中哈双方一致决定，本着同舟共济、合作共赢的精神，发展中哈永久全面战略伙伴关系。随着两国交往日益密切，中哈世代友好的信念将更加深入人心，相信不久后，更多的中国元素会出现在这座草原之都。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)