人民网>>国际

在哈萨克斯坦首都感受中国元素

2019年09月23日11:15  来源：新华网
 

　　新华社努尔苏丹9月23日电 通讯：在哈萨克斯坦首都感受中国元素

　　新华社记者任军　张继业

　　哈萨克斯坦首都努尔苏丹坐落在欧亚大陆腹地，这里的草原平坦广袤、一望无垠。一条长约数公里，名叫“光明路”的城市中轴线将总统府、国家博物馆、独立宫等现代化建筑串联在一起。记者沿着中轴线探访，惊讶于这座朝气蓬勃的中亚城市有如此之多的中国元素。

　　哈萨克斯坦国家博物馆是中亚地区最大的博物馆。近日，“七十年辉煌成就——庆祝新中国成立70周年主题图片展”在此拉开帷幕。百余张经过历史沉淀的精彩照片，以“中国人民站起来”“改革春风里”“砥砺奋进新时代”三个主题，向观众们重现着70年来中国飞跃式的发展。

　　观看展览的当地居民叶卡捷琳娜科·罗特基赫对记者说：“珍贵的影像资料让我们进一步了解我们的邻居，了解中国的历史与成就。”

　　这座联结历史与现实的博物馆珍藏着众多古丝绸之路的印记，也见证着中哈人民跨越千年的丝路情缘。

　　馆内保存着一块刻有汉字的突厥石碑，由唐玄宗亲自撰写，悼念已故突厥王子阙特勤。虽是复制品，但这块距离西安4500多公里的碑刻也在无声诉说着中哈悠久的历史渊源。一层大屏幕上，近来循环播放哈记者探访西安兵马俑的专题片，吸引不少当地民众驻足观看。

　　距离国家博物馆不远，一座名为“北京大厦”的26层建筑颇引人注目，楼前木制的湛蓝色牌楼、楼顶中式楼阁样式的旋转餐厅，颇有东方韵味。随着中国提出的共建“一带一路”倡议与哈“光明之路”新经济政策广泛深入对接，这座颇负盛名的酒店见证着中哈交往的日益密切。

　　在努尔苏丹街头，不时可以看到中国石油天然气集团公司旗下的加油站。自2002年起，中石油与哈当地企业成立合资公司开展加油站业务，成品油零售额在哈领先，油品质量被民众广泛认可。

　　如今，中国已成为哈萨克斯坦第二大贸易伙伴和主要投资来源国。2018年中哈双边贸易额接近200亿美元，同比增长10.4%。

　　在中轴线最南端，2017年世博会举办地一侧，努尔苏丹规模最大的商城——丝路购物中心人流如织。商场里随处可见中国商品，记者看到，华为、小米、大疆等中国公司的新款产品已经摆上柜台，来自中国的日用百货、儿童玩具、服装鞋帽更是哈国购物者的心头所爱。

　　在购物中心最显眼的位置，一场精彩的丝路绣品展正在上演，绣娘们用精湛的工艺编织起她们心中的丝路故事。记者看到，在一幅名叫“丝绸之路上的中国”的绣品上，作者阿别诺娃别具匠心地将天坛和草原上的毡房用驼队联系在一起，绘就了一幅情谊绵长的丝路画卷。

　　沿着中轴线眺望远处，一片巨大的防风林带拱卫着这座草原新城。自1998年哈萨克斯坦迁都以来，首都周边共栽种了1100万棵树木。中国的林业技术也为这道生态屏障贡献力量，近年来，中国科学院新疆生态与地理研究所的专家为林带引入了近40种植物，建立了50亩植物引种筛选基地，建成20公顷防风林带示范基地，和哈萨克斯坦人民共筑防风抗沙阵线。

　　就在本月，中哈双方一致决定，本着同舟共济、合作共赢的精神，发展中哈永久全面战略伙伴关系。随着两国交往日益密切，中哈世代友好的信念将更加深入人心，相信不久后，更多的中国元素会出现在这座草原之都。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved