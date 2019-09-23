人民网>>国际

“舞动的线条”——西泠印社名家匈牙利特展亮相布达佩斯

2019年09月23日11:14  来源：新华网
 

　　新华社布达佩斯9月22日电（记者袁亮）“舞动的线条”——西泠印社名家匈牙利特展22日在位于匈牙利首都布达佩斯的匈牙利国家博物馆举行。

　　展览展出了西泠印社名家的70余件精品力作。展品形式多样，题材丰富，底蕴深厚，充分体现了西泠印社“保存金石、研究印学、兼及书画”的立社宗旨。西泠印社理事周国城和江吟现场挥毫泼墨，让观众大饱眼福。

　　西泠印社集团副总经理陆元峰致辞说，西泠印社集团一直致力于国际文化交流，此次西泠印社带着艺术作品，为了中匈友谊而来。

　　匈牙利国家博物馆馆长沃尔高·拜奈代克表示，匈牙利国家博物馆愿为匈中文化交流搭建桥梁，以增进两国人民的相互了解。

　　中国驻匈牙利大使馆文化教育参赞王峥说，在中匈建交70周年之际举办此次展览可谓恰逢其时。此次展览将为中匈文化交流事业发展增添亮丽的一笔，为中匈建交70周年献礼。

　　创立于1904年的西泠印社是中国现存历史最悠久的文人社团，也是海内外研究金石篆刻历史最悠久、成就最高、影响最大的学术团体。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved