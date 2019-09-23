“舞动的线条”——西泠印社名家匈牙利特展亮相布达佩斯

新华社布达佩斯9月22日电（记者袁亮）“舞动的线条”——西泠印社名家匈牙利特展22日在位于匈牙利首都布达佩斯的匈牙利国家博物馆举行。

展览展出了西泠印社名家的70余件精品力作。展品形式多样，题材丰富，底蕴深厚，充分体现了西泠印社“保存金石、研究印学、兼及书画”的立社宗旨。西泠印社理事周国城和江吟现场挥毫泼墨，让观众大饱眼福。

西泠印社集团副总经理陆元峰致辞说，西泠印社集团一直致力于国际文化交流，此次西泠印社带着艺术作品，为了中匈友谊而来。

匈牙利国家博物馆馆长沃尔高·拜奈代克表示，匈牙利国家博物馆愿为匈中文化交流搭建桥梁，以增进两国人民的相互了解。

中国驻匈牙利大使馆文化教育参赞王峥说，在中匈建交70周年之际举办此次展览可谓恰逢其时。此次展览将为中匈文化交流事业发展增添亮丽的一笔，为中匈建交70周年献礼。

创立于1904年的西泠印社是中国现存历史最悠久的文人社团，也是海内外研究金石篆刻历史最悠久、成就最高、影响最大的学术团体。

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