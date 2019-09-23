伊拉克军方称我们的国家绝不会成为对抗邻国的军事基地

人民网讯 在美国和伊朗关系日趋紧张之际，伊拉克军方称，我们的国家绝不会成为对抗邻国的军事基地。

据报道，沙特石油设施14日凌晨遭无人机袭击后，也门胡塞武装宣布对此负责，而美国称伊朗是其幕后黑手，伊朗表示否认。美国国防部20日表示，将向海湾地区增兵。据阿联酋《宣言报》22日报道，美国将在海湾部署反导系统、无人机以及战斗机，同时美国还考虑在该地区无限期保留一艘航母战斗群。

《阿拉伯圣城报》报道称，在美国和伊朗关系日趋紧张之际，伊拉克国防部长纳加赫.沙姆里22日在接受伊拉克电视台采访时强调，“我们的政策是不允许从伊拉克的领土对邻国发动军事行动，我们曾承诺不侵略任何邻国，伊拉克绝不会成为对抗邻国的军事基地。”

沙姆里同时指出，“我们的防空力量很薄弱，我们必须发展防空系统，以对付外国对伊拉克的空袭，而加强伊拉克的武装力量和武器装备还主要依靠与大国的合作。”（安国章）

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