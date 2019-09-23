联合国秘书处计划2030年前减排45%

新华社联合国9月22日电（记者尚绪谦）隶属于联合国秘书处的全球传播部22日发布公报说，联合国秘书处已通过一项新的气候行动十年计划，在2030年前将与秘书处相关的温室气体排放量减少45%。
公报说，联合国秘书处在联合国气候行动峰会召开前夕通过了这项计划。根据计划，秘书处将在2025年前将温室气体排放量减少25%，在2030年前减少45%。为此，秘书处计划在2025年前将人均用电量减少20%，在2030年前减少35%。此外，秘书处还将在人员搭乘商业航班和组织活动等方面设定具体减排目标。
根据联合国环境规划署的统计，整个联合国系统温室气体排放的45%来自其办公和后勤设施，42%来自航空旅行，13%来自其他交通方式。联合国秘书处的温室气体排放量占整个联合国系统的58%。
联合国秘书处是联合国六大机构之一，雇员人数居各机构之首。除纽约联合国总部外，秘书处在日内瓦、维也纳和内罗毕均设有办事处。
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