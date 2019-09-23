不确定性越来越大 沃尔玛美国门店将停售电子烟

美国连锁零售巨头沃尔玛公司20日宣布在美国门店停售电子烟。
沃尔玛声明，停售电子烟决定适用于所有沃尔玛超级市场和这家企业名下的山姆会员店。
声明说，联邦、州和地方监管部门对电子烟的限制越来越复杂、不确定性越来越大，沃尔玛卖完库存电子烟后将停售。
美国总统唐纳德·特朗普11日以“多起死亡和许多其他问题”为由，把电子烟视为国家面临的“新问题”。政府官员随后说，美国食品和药物管理局拟在全国范围内禁止销售带香味的电子烟。
美联社19日援引美国疾病和预防中心数据报道，美国超过500人确认或疑似因使用电子烟而患呼吸系统疾病。报道说，迄今8人死于与电子烟相关的肺部疾病，最新一起死亡病例几天前出现在密苏里州，患者40多岁。（刘江）【新华社微特稿】
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