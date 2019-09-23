刚果（金）将引进第二种埃博拉疫苗 多个组织支持

刚果（金）卫生部门官员21日宣布将引进第二种埃博拉疫苗，以应对国内埃博拉疫情。
拟引进的疫苗由美国强生公司研制。刚果（金）先前投入使用的疫苗由美国默克公司制造，自2018年8月以来超过22.5万人接种，效果明显。
刚果（金）埃博拉疫情应对组在一份声明中说，强生公司的疫苗“已经在其他国家投入使用”，“为什么我们不能在刚果（金）使用、保护我们的人民？”声明没有提及引进疫苗的具体时间。
世界卫生组织等多个组织支持使用强生公司疫苗。强生公司说，6000多名志愿者迄今接种这家企业的疫苗，没有触发特别的安全担忧。乌干达和几内亚已经开始试验性地接种强生公司疫苗。
强生公司的疫苗需要接种两次，间隔8周。默克公司的疫苗需接种一次。
刚果（金）卫生部发布的最新数据显示，本轮埃博拉疫情自去年8月暴发以来，刚果（金）发现超过3000个病例，其中死亡病例大约2000个。（郑昊宁）【新华社微特稿】
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