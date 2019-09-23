美国与萨尔瓦多签署移民协议 受到一些人反对

美国与萨尔瓦多政府20日签署一份移民协议，以图遏制中美洲非法移民取道萨尔瓦多北上美国。

【细节待定】

美国代理国土安全部长凯文·麦卡利南与萨尔瓦多外交部长亚历山德拉·希尔·蒂诺科20日在美国首都华盛顿签署“合作庇护协议”，规定希望在美国寻求庇护的中美洲非法移民北上美国途中如果经过萨尔瓦多，应在萨尔瓦多寻求庇护，而不是美国。

麦卡利南签署协议以后告诉媒体记者，这只是一份框架协议，美方将与萨方一起商定协议细节。

他和蒂诺科没有披露协议生效时间、细节以及如何执行。

美国政府希望遏制中美洲非法移民，因而寻求与中美洲北部三国危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多达成移民协议。进入美国南部边境的非法移民多数来自这三个国家，一般从危地马拉入境墨西哥，而后北上进入美国。

麦卡利南告诉媒体记者，双方协议是“向前迈出的一大步”；另外，他与蒂诺科会晤时讨论了美方援助等事宜。

【各自为难】

除萨尔瓦多官员，洪都拉斯官员本周同样访问美国，磋商非法移民事宜。

洪都拉斯外交部20日发布声明，说下周将继续与美方官员磋商。

洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯19日说，应寻求达成一份墨西哥、危地马拉和美国三方协议，以阻止非法移民北上。只是，墨西哥政府先前多次拒绝签署“安全第三国”协议。

在美国政府经济制裁威胁下，危地马拉政府7月与美国政府签署“安全第三国”协议。协议规定，试图取道危地马拉进入美国的中美洲非法移民必须首先向危地马拉政府申请庇护。

只是，危地马拉当选总统亚历杭德罗·贾马太8月11日说，他有意就任后修改与美国达成的“安全第三国”协议。

贾马太在竞选总统阶段公开反对这份协议，与八成危地马拉民众所持态度相同。危地马拉国会迄今没有批准这份协议。

【无以庇护】

美国与萨尔瓦多的移民协议受到一些人反对。一些分析师20日说，中美洲国家大多经济状况不佳、暴力事件频发，可能没有能力安置大量非法移民，无法向他们提供安全的容身之所。

国际救援委员会萨尔瓦多办事处主任梅根·洛佩斯20日说，就萨尔瓦多国家情况而言，让这一国家接收大量希望前往美国的非法移民、向他们提供庇护“不现实”。

美国一个支持移民团体的发言人道格拉斯·里夫林告诉路透社记者，美国与萨尔瓦多签署协议的真实目的是“确保不在美国任何一家法院举行（庇护）申请听证会”。

美国最高法院11日认可联邦政府施行一项旨在取消中美洲非法移民申请难民身份的规定，即前往美国的非法移民如果途经第三国时没有申请难民身份，就无法获得向美国申请难民身份的资格。

一些国会民主党籍议员指认这一规定罔顾非法移民生命安全，加剧中美洲地区人道主义危机。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)