人民网>>国际

索马里政府军打死13名“青年党”武装分子

2019年09月23日08:50  来源：新华网
 

　　新华社内罗毕9月22日电（记者杨臻　储信艳）摩加迪沙消息：索马里军方22日说，索马里政府军当天在索南部打死13名极端组织“青年党”武装分子。

　　索马里政府军发言人艾哈迈德·哈桑对媒体表示，“青年党”武装分子当天清晨袭击索马里南部下谢贝利州一个政府军基地，政府军发动反击并击退武装分子。交火中，政府军打死13名武装分子，政府军方面也有伤亡。

　　当地居民告诉新华社记者，当天早晨有激烈交火声，事后他们看到很多尸体和烧毁的汽车。

　　索马里“青年党”宣称在当天的袭击中打死约20名政府军士兵。

　　索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved