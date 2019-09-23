索马里政府军打死13名“青年党”武装分子

新华社内罗毕9月22日电（记者杨臻 储信艳）摩加迪沙消息：索马里军方22日说，索马里政府军当天在索南部打死13名极端组织“青年党”武装分子。
索马里政府军发言人艾哈迈德·哈桑对媒体表示，“青年党”武装分子当天清晨袭击索马里南部下谢贝利州一个政府军基地，政府军发动反击并击退武装分子。交火中，政府军打死13名武装分子，政府军方面也有伤亡。
当地居民告诉新华社记者，当天早晨有激烈交火声，事后他们看到很多尸体和烧毁的汽车。
索马里“青年党”宣称在当天的袭击中打死约20名政府军士兵。
索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。
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