鲁哈尼表示伊朗将向联大提交霍尔木兹海峡和平倡议

新华社德黑兰9月22日电 伊朗总统鲁哈尼22日表示，伊朗将向联合国大会提交霍尔木兹海峡和平倡议，并抗议企图将地区内发生的一系列事件归罪于伊朗的做法。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，鲁哈尼当天在首都德黑兰出席一场集会活动时发表讲话说，伊朗提交和平倡议旨在呼吁地区国家团结一致，共同保障波斯湾、霍尔木兹海峡和阿曼湾的安全。此外，伊朗在和平倡议中还将明确反对域外势力介入本地区事务。

鲁哈尼强调，任何把地区内发生的事件归罪于伊朗的说法，只是不断重复的谎言。

近段时间，海湾地区发生多起油轮遇袭事件，沙特国家石油公司两处设施遇袭，美国和一些地区国家指责伊朗策动这些事件。伊朗对此予以否认和谴责。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)