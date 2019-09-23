中华人民共和国和所罗门群岛建立外交关系

本报北京9月21日电 （记者裴广江）9月21日，国务委员兼外交部长王毅同所罗门群岛外长马内莱在北京举行会谈并签署《中华人民共和国和所罗门群岛关于建立外交关系的联合公报》。主要内容如下：

中华人民共和国和所罗门群岛，根据两国人民的利益和愿望，兹决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。

两国政府同意在相互尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上发展两国友好关系。

所罗门群岛政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。所罗门群岛政府即日断绝同台湾的所谓“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。中华人民共和国政府对所罗门群岛政府的上述立场表示赞赏。

中所建交公报在北京签署前，所罗门群岛政府发表声明，宣布承认一个中国原则，同台湾当局断绝所谓“外交关系”。

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