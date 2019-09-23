全球面向青少年的环境教育项目“国际生态学校”启动

人民网讯 9月23日，时值中国农民丰收节，山西临汾市大宁县三多中心小学创建国际生态学校启动仪式暨“青少年食农文化传承人”倡议发起仪式在有机蔬果示范园举行。与会者及国际生态学校委员会代表共同为“青少年食农文化传承人实践基地 国际生态学校实践基地”揭牌。

据了解，国际生态学校项目是国际环境教育基金会在全球开展的五个环境教育项目之一，是全球面向青少年的最大的环境教育项目，旨在帮助学校改善当地环境，节约资源并减少碳足迹，鼓励青少年应对气候变化和促进可持续发展做出自己的贡献的一项全球性活动。

大宁县始终把“三农”工作放在突出位置，着眼乡村振兴战略，确定了创建“有机大宁、园艺大宁、土种大宁、诚信大宁、文明大宁、幸福大宁、慢生活大宁”的“七彩大宁”奋斗目标。三多中心小学创建“国际生态学校”，将“健康”作为项目实施主题，同时发起“青少年食农文化传承人”倡议，是大宁县“七彩大宁”、“全域有机”和“全域旅教”保障下，黄河流域24节气非遗食农文化基础上，对青少年环境与可持续发展教育的创新实践，是乡村青少年建立文化自信、拥抱健康生活、建设美丽乡村的有益实践。（王欣超）

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