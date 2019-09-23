阿尔巴尼亚遭遇30年来最强地震 至少108人受伤

欧洲东南部国家阿尔巴尼亚21日遭遇浅源地震，截至22日凌晨仍有余震，希腊、意大利、黑山等周边多国有震感。当地地质部门测算显示，震级为5.8级。

阿尔巴尼亚国防部说，这是阿尔巴尼亚30年来最强地震，所幸没有人员死亡报告。当地媒体报道，至少108人受伤。

【“犹如噩梦”】

阿尔巴尼亚21日下午发生浅源地震，震源深度20公里，震中位于都拉斯附近，距首都地拉那大约40公里，截至22日凌晨又发生多次余震。

阿尔巴尼亚地球科学研究院监测显示，地震震级为5.8级，11分钟后的一次余震则为5.3级。而据美国地质调查局测算，地震震级为5.6级，随后三次余震分别为5.1级、4.7级和4.8级。

按照阿尔巴尼亚国防部的说法，这是阿尔巴尼亚过去30年遭遇的最强地震。

地拉那一名67岁的老人阿吉姆说：“在我记忆中，还从来没有经历过比这次更厉害的地震。”

他谈及当时情景：“邻居们全都跑到屋外，大声尖叫。还好，地面震动时间不算长，大概震了20秒。对住在10楼的人来说，真是犹如噩梦！”

阿尔巴尼亚位于东南欧巴尔干半岛西部，北部与黑山接壤，南部与希腊为邻，西隔奥特朗托海峡与意大利相望。据多国媒体报道，黑山、意大利、希腊、北马其顿等多国21日有震感。

【百人受伤】

阿尔巴尼亚政府部门21日出动应急人员，投入救援行动。阿尔巴尼亚官方媒体报道，阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马随即取消原定前往美国纽约参加联合国大会的行程。

阿尔巴尼亚国防部长奥尔塔·扎卡在一次记者会上说，初步情况汇总显示地震没有造成人员死亡。

阿尔巴尼亚一家新闻网站以医疗机构为消息源报道，至少108人在地震中受伤。阿尔巴尼亚卫生部当天早些时候说，地拉那、都拉斯等地68人受伤，其中多数人是轻伤，接受简单处理后出院。

扎卡21日说，根据目前掌握的情况，地拉那地区48栋民宅和3栋公寓楼受损，都拉斯地区42栋民宅和4栋公寓楼受损，其他地区20栋建筑物受损。另外，地拉那和其他多个城镇及村庄的供电网络和电话线路中断。

从现场发回的画面显示，都拉斯一栋公寓楼受损较严重，一条大裂缝从六楼墙体蔓延到一楼。随着多栋建筑物墙体开裂，不少民众从咖啡馆和住宅里撒腿往街上跑。

扎卡证实，费里产油区的油井设施没有受地震影响。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：崔越、贾文婷)