我们的舞台更大了（壮丽70年 奋斗新时代·世界眼中的新中国）

就读于美国麻省理工学院的余天呈还记得历史课本中所描述的新中国成立之初的一穷二白。“70年来，祖国已经发生了翻天覆地的变化。在我成长的过程中，对这种变化深有体会。尤其是科研水平从基础薄弱到如今飞速发展，为世界提供了中国案例。”

这是海内外青年学子的共同感受。他们切身体会着祖国日新月异的变化，感恩于祖国发展让自己有更好的受教育机会，对未来更是充满希望。

巨大变化彰显中国速度

“小康是中国人几千年的愿望，无数代中国人民为此付出了艰辛努力。在实现小康的进程中，恐怕没有什么时代，比新中国70年做得更好。我们每一个普通中国人的经历，都能证明这一点。”广东中山大学历史系博士生郭卫星的研究方向是中国古代史和中国经学，随着对中国历史的了解逐渐加深，他对新中国70年来所取得的成就愈发敬佩和感动。

上世纪90年代出生的郭卫星还记得自己年龄很小时，哥哥姐姐正上初中，需要步行一个多小时去上学。他们平时住校，周末回来还要帮家里放牛、打野菜，干各种农活。“那时候，外面的世界对我们来说，还非常遥远。”郭卫星说。

但到他上初中后，生活水平已经发生了明显的变化。“那时，电视机开始更新换代，手机开始普及。我所居住的小县城里新样式的房子、崭新的公共汽车越来越多。”就是一起上学的学生，也让他觉得不一样了，“同学们开始追求时尚，越来越向往走出去。这种发生在日常生活中和心理状态上的改变，和当时中国的发展是相呼应的。”

刘崎出生在山东的一个小村庄，如今在莫斯科大学全球化进程系攻读国际关系专业硕士学位，同样身处祖国的变化之中，“记得小时候看见大人们用传呼机联络，觉得新奇又好玩，而如今转眼间智能手机已经铺天盖地，5G时代即将到来。再看我们的高铁发展，科技进步，无不彰显着中国速度。”刘崎说。

感恩有受更好教育的机会

2008年，郭卫星如愿考上大学，实现了自己的读书梦想。“我从湖南省东南部一个小县城走出来，有机会接受高等教育，学习中国传统文化，既是自己、家庭和师长付出努力的结果，更得益于祖国的发展。在接受教育方面，我比父辈更加幸运。”郭卫星说。

从小在广东白云山下长大的陈姗姗，同样感恩于祖国给予的接受更好教育的机会。“我为自己在中国长大感到幸运。我出生时，中国经济发展速度还没现在这么快，但是‘再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育’的教育理念和国家出台的一系列政策给无数家庭带来希望，也让我们有了读书的机会。”陈姗姗说。

让她更觉幸运的是，自己还获得了公派出国留学的机会。教育部数据显示，从1978年到2018年底，各类出国留学人员累计达585.71万人，陈姗姗正是其中之一。“我赶上了出国留学热潮，有机会赴德国学习。如今公派留学生的资助金额大幅提升，我们出国留学有了更好的经济保障。”

在国外留学的刘崎感叹道，正是中国的经济社会快速发展，让越来越多的学子有机会负笈海外留学。“随着居民生活水平的不断提升，国家留学政策的变化，有条件走出国门学习的学子数量不断攀升，中国留学生在世界各地留下了足迹。”

祖国强大让我们自豪

祖国的日益强大和国际影响力的不断提升，让青年学子感到自豪，也让他们施展才华的舞台更为宽广。

从就读于清华大学到就读于麻省理工学院，专业方向从电子信息科学和统计学到计算机科学，余天呈感受到了自己所从事的科研领域中发生的变化。“国内的科研团队之前多是跟随国外技术发展的脚步，如今在一些领域，我们正在由跟随者变成引领者，这是很了不起的转变。”余天呈说，“我也观察到，越来越多的美国人对中国和中国文化更感兴趣了，这是很好的现象，因为只有互相了解，才能互相理解。在中外文化的碰撞中，中国留学生提升了文化自信。”

在德国求学的陈姗姗也发现，在她周围，不少外国朋友希望了解中国。“记得在一次城市生态会议上，我遇到一位能讲流利中文的外国学者，她说中国在世界的地位越来越重要，学习中文、了解中国很有必要。”陈姗姗说。

在俄罗斯留学期间，刘崎结识了很多当地的师生朋友。“在课堂上，老师常与中国学生探讨有关中国的话题。在餐厅吃饭时，邻桌的俄罗斯夫妻听到我们是中国人，便和我们热情地攀谈起来。汉语学习在俄罗斯日渐火热，正是中国国际影响力提升的体现。”刘崎说，“青年是祖国的未来，我们必须担负起时代使命，用实际行动践行青春誓言。对留学海外的中国学子来说，更要时刻心系祖国，为实现伟大的中国梦努力奋斗。”

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