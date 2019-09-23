中国是塞最可信赖的朋友

据新华社贝尔格莱德9月22日电 （记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇21日在中国驻塞使馆举行的国庆70周年招待会上致辞说，中国是塞尔维亚最真诚、最可信赖的朋友。

武契奇热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，积极评价中国的发展成就，强调塞尔维亚从参与共建“一带一路”中获得了实实在在的好处，已成为对华合作项目最多的欧洲国家之一。

武契奇说，塞尔维亚为能够成为“一带一路”沿线重要国家感到骄傲，并将坚定支持中方立场，坚决反对任何形式的分裂主义行径。

中国驻塞尔维亚使馆当天举办主题为“钢铁友谊 共创繁荣”的国庆70周年招待会。塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇、副总理兼内务部长斯特凡诺维奇等政要、塞社会各界代表、其他国家驻塞使节以及中资机构、华侨华人代表等近3000人出席。

《 人民日报 》（ 2019年09月23日 03 版）

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